DISTINCTION: EMMANUEL DE TAILLY ELU PERSONNALITE ECOMATIN DE L'ANNEE

Le prix lui a été remis ce jeudi 17 décembre à Douala par Émile Fidiek, le directeur de publication du journal économique.

« Vous avez su maintenir le cap de la productivité dans un contexte marqué par un ralentissement presque généralisé de l’activité économique mondiale ; vous avez su préserver les emplois et aucun licenciement n’a été enregistré dans ce contexte, sachant ainsi alterner entre mode de travail en presentiel et à distance, pour une meilleure préservation in fine de la santé de vos collaborateurs » Cet extrait du discours de circonstances d’Emile Fidiek, le directeur de publication du journal spécialisé en actualité économique EcoMatin situe à merveille le contexte et les mobiles qui ont poussé le jury du prix de la personnalité EcoMatin de l’année à porter son choix sur la personne Emmanuel de Tailly.

Le directeur de la société anonyme des brasseries du Cameroun reçoit cette distinction à la suite de deux autres illustres personnalités que sont Monsieur Abbas Mahamat Toko , actuel gouverneur de la Beac et le docteur Fritz Ntonè Ntonè, ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Il faut dire que Monsieur Emmanuel de Tailly en sa qualité de directeur général de la société anonyme des brasseries du Cameroun a permis à cette entreprise dont la citoyenneté ne souffre d’aucun doute d’assumer son rôle citoyen dans le cadre du plan national de riposte contre la pandémie, à travers diverses actions posées en faveur des communautés, dans le but de leur préservation contre la propagation de la maladie avec un peu plus 2 milliards investis pour cette cause commune.

L'heureux récipiendaire en bon capitaine n’a pas manqué de dédier son prix à son personnel en ces mots « vous savez quand on affronte les tempêtes , un capitaine sans équipage n’est pas grand chose , un équipage sans capitaine peut encore se débrouiller.

Mais nous affrontons des moments difficiles et je voudrais mettre à l’honneur ici la gouvernance du groupe SABC représentée et l’ensemble des 6000 collaborateurs, collaborateurs permanents et nos prestataires pour le dévouement, l’engagement et la confiance qu’ils ont placé dans leur capitaine mais également la confiance qu’on a su générer entre nous ».

Notons que Monsieur Emmanuel de Tailly qui a été distingué « personnalité EcoMatin de l’année » dirigé le bateau SABC depuis janvier 2017. Bien avant, il a été directeur du groupe Castel pour l’océan indien , président directeur général adjoint des brasseries Star à Madagascar, directeur Général des brasseries du Togo , du Tchad et de la République démocratique du Congo. En 16 ans passés dans le holding Castel , Emmanuel de Tailly a su se bâtir une réputation d’homme sobre mais appliqué et efficace. C’est donc a juste titre qu’il va de distinction en distinction et de reconnaissance en reconnaissance.