CAMEROUN :: Prisca Benita sauve des vies et des âmes :: CAMEROON

Au cours d'une conférence de presse donnée mardi à Douala, l'artiste Gospel est revenue sur l'appel de Dieu qu'elle reçu et sa nouvelle vie partagée entre sa profession de médecin et d'artiste Gospel.

Parée de ses plus belles couleurs, sourire aux lèvres, Prisca Benita est arrivée dans la salle d'un hôtel à Douala où l'attendaient plusieurs journalistes, avec bonne mine. Le contact avec les hommes et femmes de médias s'est avéré facile, on aurait cru que l'artiste se reconnaissait en les journalistes et que ces derniers s'identifiaient à elle.

Avant l'échange qu'elle a eu avec la presse, Prisca Benita a rappelé que sa conversion à la vie chrétienne, notamment comme artiste Gospel, était un appel de Dieu. '' Tout le monde peut chanter la musique religieuse ou le Gospel. En ce qui me concerne, mon expérience au-delà de la musique chrétienne ou religieuse, elle émane d'une relation réelle et profonde que j'aie avec mon sauveur et mon Seigneur que j'appelle Jésus Christ'', a-t-elle confié. Médecin de formation et résidant à la fois aux États-Unis, au Canada et parfois au Cameroun, elle n'est plus simplement qu'une sauveuse de vie mais aussi une sauveuse des âmes. '' La médecine c'est ma profession, mais servir le Seigneur pour moi est un appel divin, je ne peux plus m'en passer. Ça fait partie, je crois, de ce que le Seigneur m'a envoyé faire sur terre'', témoigne-t-elle. Ces deux fonctions, elle les remplit bien dans sa vie car la médecine sauve l'humanité, rappelle-t-elle, et la vie religieuse sauve les âmes.

Auteure d'un album et de trois single parmi lequel '' Cette montagne se déplacera'' qui cumule plus d'un million de vue sur Youtube, Prisca Benita est nominée au Balafon Music Awards 2021 dans la catégorie '' Chanson d'inspiration religieuse''. Cette musique religieuse en vogue au Cameroun est la résultante d'un travail méticuleux qu'elle a réalisé, s'inspirant dans la vie réelle. '' Dans chacune de nos vies, il y a toujours une montagne à déplacer. Les montagnes dans nos vies sont les obstacles à tous les niveaux : obstacle financier, professionnel, moral... Il faut les déplacer'', explique -t-elle. C'est donc une chanson d'impact qui fait également son succès, ce d'autant qu'en dehors de nombre de vues incroyable sur Youtube, elle touche plusieurs âmes, comme son amie chinoise qui l'a adoptée dès sa première écoute.

Durant son séjour au Cameroun, Prisca Benita envisage de produire un concert dans les jours à venir. '' Nous sommes en train de préparer quelque chose de spontanée pour le lundi 20 décembre prochain. Les lieux seront communiqués", a indiqué Benita qui n'a pas manqué de souligner son amour pour le Cameroun dont elle prie son Seigneur pour que les choses aillent bien.