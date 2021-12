MONDE ENTIER :: Football: Cette semaine en LaLiga… :: WORLD

Que s’est-il passé en Liga la semaine dernière ? Voici les 10 histoires marquantes, du derby remporté par le Real Madrid aux exploits des équipes espagnoles en Europe.

Ce fut encore une grosse semaine pour le football espagnol, avec de bons résultats sur les terrains et de l’actualité en dehors. Le trio de tête a remporté des victoires importantes alors que Levante a dévoilé son nouvel entraîneur et le Rayo Vallecano a prolongé une de ses stars.

Vinícius remporte le Prix de Joueur du Mois de Novembre

Le trophée de Joueur du Mois de Novembre en LaLiga Santander a été décerné à Vinícius, qui a aidé le Real Madrid à remporter tous ses matches pendant ce mois. Le Brésilien a notamment marqué des buts décisifs contre Granada et Sevilla. Il devient ainsi le deuxième joueur du Real Madrid à remporter cette récompense cette saison, après Karim Benzema en septembre.

Le Real Madrid triomphe dans le derby de Madrid

Le Real Madrid a battu l’Atlético 2-0 au Bernabéu lors du premier derby de Madrid de la saison, grâce à des buts de Karim Benzema et Marco Asensio. Vinícius a encore été étincelant, avec deux passes décisives. Avant le coup d’envoi, le Brésilien a présenté son trophée de Joueur du Mois au public.

Osasuna revient deux fois pour frustrer le FC Barcelona

Ce fut un beau match à Pampelune dimanche, Osasuna égalisant deux fois contre le Barça pour accrocher un nul 2-2. Nico et Abde Ezzalzouli ont marqué pour les Catalans mais David García puis Chimy Ávila ont inscrit des buts sur coups de pieds arrêtés pour offrir un point aux locaux.

Les deux équipes de Séville restent dans le top 3

Ce fut un bon week-end pour les clubs de Séville qui ont tous les deux gagné. Samedi soir, un superbe but de Thomas Delaney a permis à Sevilla de gagner 1-0 contre l’Athletic Club à Bilbao, alors que le Real Betis a écrasé la Real Sociedad 4-0 dimanche. Sevilla reste deuxième mais le Real Betis n’est qu’à un point de son rival.

Une autre opération à Sevilla

Il n’y a pas eu que des bonnes nouvelles pour Sevilla, puisque Suso a dû se faire opérer de la cheville. Cette intervention a eu lieu quelques jours après celle d’Erik Lamela, blessé à l’épaule. Après la victoire à Bilbao, les joueurs de Sevilla ont dédié leur succès à leurs coéquipiers.

Alessio Lisci reste sur le banc de Levante

A la recherche de son troisième entraîneur de la saison, Levante a décidé de faire confiance à Alessio Lisci, l’entraîneur de la réserve qui avait été promu comme intérimaire. Après s’être brillamment qualifiés en Copa del Rey et avoir pris un point en LaLiga Santander, les Granotas ont annoncé que Lisci allait rester sur le banc pour mener l’opération maintien.

Les sept équipes espagnoles continuent leur chemin en Europe

La dernière journée de la phase de groupes de la Champions League et d’Europa League a eu lieu cette semaine et les sept équipes espagnoles continueront leur chemin en 2022. Le Real Madrid, l’Atlético Madrid et Villarreal disputeront les 8e de Champions League alors que Sevilla et Barcelona sont reversés en Europa League. Enfin, le Real Betis et la Real Sociedad se sont également qualifiés.

Isi Palazón signe un nouveau contrat avec le Rayo Vallecano

Le Rayo Vallecano vit un superbe début de saison en LaLiga Santander et l’ailier Isi Palazón n’y est pas étranger. Le joueur de 26 ans a été récompensé pour ses performances avec un nouveau contrat courant jusqu’en 2025.

Alavés prolonge un ailier

Le D. Alavés a également prolongé un joueur, le contrat de l’ailier Luis Rioja porte désormais jusqu’en 2025. Rioja a rejoint ce club il y a deux ans, devenant un joueur clé d’Alavés qui pourra donc compter sur l’ailier de 28 ans encore quelques saisons.

Le projet ’Boost LaLiga’ est paraphé

Vendredi, l’assemblé générale de LaLiga a ratifié le projet Boost LaLiga (“LaLiga Impulso”), avec une large majorité de 37 clubs pour sur 42. Ceci étant désormais officiel, les clubs vont bénéficier d’un investissement d’1,994 milliard d’euros pour soutenir leur croissance sportive et commerciale, grâce au partenariat conclu avec CVC.