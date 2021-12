FRANCE :: JEAN-CELESTIN EDJANGUE (GRAND REPORTER) A L'ISSU DE L'ELECTION DE SAMUEL ETO'O A LA FECAFOOT

Journaliste, analyste de la vie quotidienne en Afrique et dans le monde, et essayiste, il donne son point de vue sur l’élection de Samuel Eto’o à la présidence de la Fécafoot, le 11 décembre 2021.

« Samuel Eto’o est l’homme de la situation »

Que vous inspire l'élection de Samuel Eto'o à la tête de la fédération Camerounaise de Football?

Sans préjuger de ce qui se passera réellement, je pense que l’élection de Samuel Eto’o à la tête de la Fédération camerounaise de football, est la meilleure chose qui pouvait arriver à cette institution du ballon rond au Cameroun.

L’ancien buteur et leader des Lions Indomptables, des Blaugrana et des Nerazzurri, une personnalité reconnu dans le milieu du football national et international, et dans le monde entier. Je me souviens, en août 2019, alors que j’effectuais un séjour à San Jose, au Costa Rica, le policier qui a contrôlé mes documents pour entrer dans le territoire, ayant vu que j’étais camerounais, a engagé une longue discussion autour de Samuel Eto’o dont il était fan depuis son passage au Barça.

Terminant par un « C’était un joueur incroyable et un être humain exceptionnel, de ce que j’ai entendu dire de lui », avant de me souhaiter un « très agréable séjour au Costa Rica », avec l’expression consacrée là-bas « Pura Vida ».

Le Camerounais que je suis en a ressenti une fierté légitime, de savoir que non seulement mon pays était connu au Costa Rica grâce aux services rendus au FC Barcelone par Samuel Eto’o, mais également j’ai été pris en sympathie l’agent de police du fait de ce qu’il représentait aux yeux de l’agent de police qui a contrôlé mon passeport. Je pense que Samuel Eto’o est l’homme de la situation.

Concernant le processus électoral, quelles réflexions faites-vous?

C’est un système électoral qu’il faudra revoir, parce qu’il peut facilement générer des incompréhensions, voire des fraudes. On a vu une vidéo circulant sur la toile, dans laquelle Samuel Eto’o exigeait que seuls les Délégués autorisés à voter remplissent d’abord leur devoir, sans qu’ils soient mélangés avec d’autres acteurs, afin d’éviter toute confusion éventuelle. Le candidat Eto’o s’est investi totalement, en observant le processus minute par minute, étape par étape. Une vigilance qui a incontestablement été pour beaucoup dans la prévention de fausses manœuvres.

Peut-on y croire enfin qu'un jour dans le pays de Roger Milla, une élection peut se passer sans tâche?

Lors de l’élection présidentielle de 2004, au Cameroun, j’étais au pays. J’en avais marre d’entendre dire que c’est truqué, maquillé, qu’un camp a volé ou qu’un candidat a bourré les urnes. Ce que j’ai vu, alors que j’étais chef de Service Société au quotidien Le Messager, m’a édifié sur le fait qu’une élection où les délégués des partis représentants les candidats en lice ne jouent pas pleinement leur rôle, est perdue par avance.

En l’occurrence, seul le RDPC avait des observateurs dans tous les bureaux de vote que j’ai visités. Les autres partis n’en avaient que parfois. Et quand j’ai posé la question à certains leaders de ces partis,, ils m’ont laissé entendre que leurs partis n’avaient pas les moyens d’entretenir des observateurs, puisqu’il fallait leur offrir une bouteille de jus et du pain chargé, à midi. Comment contester alors sérieusement les résultats ?

Si Samuel Eto’o ne s’était pas impliqué personnellement dans le contrôle des différentes opérations du scrutin du 11 décembre, il y aurait probablement eu quelques problèmes lors de la proclamation des résultats. Cette transparence observée doit maintenant perdurer et faire tache d’huile.

Merci

Propos recueillis par Hilaire SOPIE