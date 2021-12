CAMEROUN :: People: MURIEL BLANCHE NOUVELLE ÉGÉRIE DE LATANIA EMPIRE :: CAMEROON

Soucieuse de la représentation et de l’élégance de la gente féminine, LATANIA EMPIRE a mis sur pied une panoplie de produits et accessoires pour rendre la femme belle et bien dans sa peau.

Travaillant depuis des années dans ce sens, l’entreprise ne cesse de produire de nouvelles tendances. Pour l’accompagnée, et faire entendre sa voix chez toutes les femmes partout dans le monde entier, l’entreprise a enrôlée la jeune, belle et talentueuse influenceuse Camerounaise MURIEL BLANCHE comme égérie de ses marques enzo bebeto, une marque de sac de luxe et PARNELL by LATANIA qui est une marque Américaine de produits de make-up. Ainsi MURIEL BLANCHE est donc une partenaire majeure de la construction de cet empire. Le showroom LATANIA EMPIRE COTONOU a été inauguré ce Vendredi 03 Décembre 2021 à 16h en présence du Ministre Béninois des PME et de la promotion de l'emploi, Mr Modeste KEREKOU.

Latania empire, l’empire d’une femme dédié aux femmes

Latania empire est une entreprise qui se dédie spécialement à la beauté et à l'élégance de la femme. L’entreprise détient plusieurs marques dans l'univers des soins corporels pour enfants et adulte, des produits de maquillage et dernièrement de la maroquinerie avec des sacs de luxe. Pour elle, une femme qui se sent belle a confiance et peut aller à la conquête du monde. LATANIA EMPIRE a été fondé par Mme TANIA AKPOVI qui n’est autre que l'une des femmes d'affaires béninoises les plus puissantes résidant à CHICAGO aux USA. Celle-ci s'est en effet investie dans le domaine du cosmétique pour adultes et enfants depuis quelques années respectivement pour les marques Skin Technology By LATANIA et ROYAL BABY By LATANIA. Elle travaille avec plusieurs ambassadeurs de par le monde. Avec ses nouvelles marques qui ont vu le jour, Dame TANIA a décidé d’innover. C’est la raison pour laquelle elle est allée chercher MURIEL BLANCHE l’influenceuse camerounaise pour faire d’elle l’ambassadrice de ses ENZO BEBETO et PARNELL BY LATANIA.

Un vent de nouveauté souffle avec la signature de Muriel Blanche

Depuis quelques jours déjà, l’influenceuse Camerounaise Muriel Blanche et son équipe (son manager JAS B, son conseillé en image Charly Despote) se trouvent au BENIN dans le cadre de la signature de MURIEL en tant qu’ambassadrice des marques de LATANIA EMPIRE. Très active depuis quelques années, l’actrice, l’influenceuse Muriel Blanche bat les records et ne cesse d’impressionner.

C’est exactement la raison pour laquelle toutes les entreprises veulent se l’arracher. Celle-là qu’on a connu pendant les heures de gloire de la web série « PAKGNE » est aujourd’hui installé à un niveau de standing impressionnant qui fait rêver et baver toutes les marques et entreprises nationales et internationales. Ce n’est pas pour rien que Mme TANIA AKPOVI a décidé de faire d’elle l’ambassadrice de son empire (LATANIA EMPIRE). Les enjeux ont été mesurés. Il faut du luxe pour accompagner du luxe. On peut dore et déjà comprendre de quoi il s’agit. En effet, Muriel Blanche est l’ambassadrice des nouvelles marques de LATANIA EMPIRE en occurrence ENZO BEBETO et PARNELL BY LATANIA.

Une nouvelle signature pour deux nouveautés

Muriel Blanche est l’ambassadrice des nouveaux produits de LATANIA EMPIRE : ENZO BEBETO et PARNELL BY LATANIA

Enzo BEBETO est la représentation d'une marque de maroquinerie italienne de luxe constitué de plusieurs sacs :

-Le sac caviar

-Le sac Warrior

-Le sac Marylin ou Cléopâtre

-Le sac bosslady

-Le sac Grâcia

PARNELL BY LATANIA est une marque Américaine de produits de make-up (Poudre translucide, Fond de teint, Faux cils, Lip Gloss, Matt, Marasca)

Dans le cadre de sa signature et de l’inauguration du showroom LATANIA EMPIRE COTONOU L’influenceuse Camerounaise a été l'invitée du Journal télévisée de 19h30 de la chaîne privée majeure CANAL3.