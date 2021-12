Une giga campagne d’évangélisation annoncée au Cameroun. :: CAMEROON

La suprématie de Christ, c'est le thème de la campagne de santé gratuite et d’évangélisation que organise le groupe dénommé les campagnes pour Christ en obéissance à l’appel biblique qui dit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement donnez gratuitement ».

Les serviteurs de Dieu au rang desquels le Pasteur NKILI Dieudonné, le Pasteur Marcello TUNASSI de la RDC, L'apôtre Roland DALO de la RDC organiseront une grande campagne d'évangélisation et de santé gratuite au Palais des Sports de Yaoundé au Cameroun, du 7 au 9 décembre 2021 ; aux horaires campagne de santé 8h-14h, Conférence 9h-13h et campagne d'évangélisation, de guérisons et de miracles 17h-21h.

Il est à noter que ces serviteurs de Dieu sont des pasteurs ou bergers ayant chacun une communauté chrétienne qu'il dirige. S'il faut le rappeler, le but de cette méga campagne vise à promouvoir le royaume de Dieu. Christ étant le chef de l'Eglise Chrétienne, ces hommes de Dieu invitent les camerounais de tout rang social à venir assister à ce programme organisé en leur faveur. Ce sera dans une atmosphère prophétique où la Toute Puissance Surnaturelle de Dieu va se manifester pour sauver les perdus, briser les malédictions, guérir les malades par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Le public est massivement attendu en cette veille de fin d'année pour commencer l'année 2022 dans la présence glorieuse et la protection de Dieu qui va changer des destinées.