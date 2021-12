Arts vestimentaires : Imane Ayissi valorise la mode camerounaise :: CAMEROON

En prélude à la cérémonie de présentation du top model des jeunes créateurs en mode, en décembre prochain, IMANE AYISSI, ambassadeur des tissus s'est récemment penché sur la valorisation de la mode africaine au Cameroun. C'était à la faveur du projet ''CHIVAS VENTURE " ''tenu à Yaoundé. la capitale politique du Cameroun.

Le N°1 des stylistes Noirs de la haute couture parisienne a donc mis en lumière le talent des jeunes créateurs, encore absents des feux des projecteurs. Pour IMANE AYISSI, il est souhaitable et salutaire de travailler avec ces jeunes designers, encore mal connus de l'univers de la mode, afin qu'ils se développent et acquièrent une notoriété dans le stylisme. Le jeu a donc consisté à élaborer des tenues à l'africaine. Plus précisément, quatre jeunes créateurs de mode confectionnent des tenues aux mesures prises à quatre musiciens, et ceux-ci seront les mannequins du défilé en cours. L'idée est est de mettre les fonds collectés à la disposition du CCMC afin d'aider les nouveaux stylistes à s'autonomiser.

Notons que IMANE AYISSI s'associe à CHIVAS pour promouvoir une collection aux motifs camerounais, puisque l'ambassadeur des tissus réfute l'idée de ''résumer la mode africaine au Wax et couleur''. Il espère de ce fait inspirer les nouveaux talents à un retour aux sources de la diversité culturelle du Cameroun ; un exploiter ce mélange et créer de tenues originales à travers le ''FUFULU'', entendez "mélange". Il s'agit de mettre les cultures ensemble et ressortir une nouvelle créationen mode. Une intégration qui se révèle encore de façon plus dynamique, avec la collaboration de IMANE AYISSI et CHIVAS qui est une entité reconnue en matière de promotion de luxe international de la culture africaine.

Pour la petite histoire CHIVAS VENTURE est créée en 2014 dans l'objectif de soutenir l'entrepreneuriat social . Initiateur et facilitateur du projet CCMC, CHIVAS, centre de la créativité et de la mode au Cameroun, a donc opté pour la stimulation du travail des leaders de la culture et des jeunes créateurs en mode afin maximiser leurs chances de se développer, sachant combien l'accès à l'éducation et autres formations est difficile au psys.

Cette édition qui intervient après la toute première tenue en Afrique du Sud, permettra à coup sûr à ces jeunes de se lancer à jamais dans le monde de la mode. Le verdict prévu ce mois de décembre 2021 apportera les précisions et les résultats escomptés.