La Présidente de l'Association Girls&Hope mademoiselle Niloki Erina Cindy et ses membres ont organisé ce 25 novembre 2021, une série de causerie éducative avec les élèves des classes de l'enseignement secondaire de la fondation DON BOSCO de MIMBOMAN à Yaoundé. L'objectif de cette rencontre visait à outiller les femmes en général et les jeunes filles en particulier sur les différentes formes de violences faites à la gente féminine.

La Journée Internationale des Violences faites aux femmes se célébre le 25 novembre de chaque année et durant 16 jours, les acteurs qui luttent contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles à travers le monde abordent ces questions pour permettre aux victimes de ces abus de dénoncer, une façon aussi de prévenir et de montrer à ces cibles les conséquences liées à ces pratiques.

L'association Girls &Hope a soigneusement évoqué avec ces élèves les conséquences dévastatrices de ces violences à leur égard sur le plan psychologique, sexuel et génésique qui poursuivent les femmes au cours de la vie.

Girls&Hope association a donc porté son attention cette année, à sensibiliser contre les violences sexistes en milieu scolaire. Accompagner par l'association Famille et Vie, les activités ont conduit à développer au sein de ce groupe de jeunes des jeux éducatifs, des projections cinématographiques. Désormais, la jeune fille de la Fondation DON BOSCO de MIMBOMAN sait en quoi s'en tenir face aux violences faites à son endroit ; prévenir, dénoncer et trouver rapidement un encadrement phycologique ou un traitement sont des conseils prodigués à l'endroit de ces jeunes.