CAMEROUN :: Balafon Seven Awards : Une récompense pour les acteurs du septième art :: CAMEROON

Après avoir récompensé les acteurs du secteur de la musique pendant neuf années, Balafon Media va organiser une cérémonie de récompense pour les acteurs du cinéma

Le cinéma camerounais prend de plus en plus de la place dans l’écosystème médiatique africain, c’est un signal assez fort pour faire comprendre à qui s’y intéresse qu’il faut lui faire de la place. C’est dans cette volonté de mettre la lumière sur ceux qui travaillent à sublimer ce secteur que Balafon Média qui récompense déjà les artistes lors des Balafon Music Awards a décidé de lancer les Balafon Seven Awards.

« Nous sommes un pays qui regorge de beaucoup de talents. Nous estimons que l'industrie de l'audiovisuel que nous comptons mettre sur pied permettrait de faire la promotion de ces talents. Vous avez Hollywood qui est une industrie de l'audiovisuel, Nollywood qui en est une autre, nous allons créer Mboawood qui est un concept qui permettra de produire des contenus de divertissement pour la radio, la télévision, les plateformes digitales et même pour les spectacles. Nous serons dans tous les secteurs du divertissement. Nous explorerons tous les secteurs du spectacle vivant afin de dévoiler tous ces talents que regorge le Cameroun » argumente Cyril Bojiko le président directeur général du groupe Balafon Média.

La première édition de Balafon Seven Awards aura lieu le 23 décembre 2021 à Douala. Outre les stars de l'écran, cette cérémonie mettra en lumière les acteurs de l'ombre notamment les cadreurs, les maquilleurs, les techniciens.

Celui qui est considéré comme Le dernier né des cérémonies de récompense du groupe de média que dirige Cyrille Bojiko bouclera la boucle de la saison des Awards de ce groupe de média. Le 9 décembre 2021, «La nuit du rire » ouvrira le bal, suivi des Balafon Music Awards qui auront lieu le 16 décembre et les Balafon Seven Awards se tiendront le 23 décembre 2021.

vingt-neuf trophées seront donc décernés aux acteurs du septième art qui se seront distingués au cours de ces deux à trois dernières années. Les catégories en compétition sont : le Balafon d'honneur, le Balafon spécial, le meilleur maquillage de cinéma et série, le meilleur décor de cinéma et de série, le meilleur scénario cinéma et série tv, la meilleure réalisation, les meilleurs comédiens et surtout le Golden Seven Awards qui sera la plus prestigieuse distinction de ces awards indique le comité d'organisation à la presse, le 24 novembre 2021. L'on saura qui d'Ebenezer Kepombia, (producteur et comédien), Emy Dany Bassong, (comédienne), Frank Thierry Lea Malle, (réalisateur) Narcisse Wandji (réalisateur), Quang Quintus (comédien producteur) décrochera le graal au soir du 23 décembre prochain.

Le promoteur du groupe Balafon média pense que cette cérémonie ne saurait être une cérémonie de plus ou de trop. Contrairement à la plus part des Awards du cinéma qui récompensent généralement les stars du petit écran, Balafon Seven Awards entend prime les acteurs de l'ombre, notamment, les maquilleurs, les décoristes, les photographes, les cadreurs et bien d'autres. «Au regard des efforts que fournissent les jeunes camerounais sur le plan cinématographique, il fallait une cérémonie pour récompenser les acteurs et les œuvres cinématographiques dans toute leur composante. À savoir les hommes de l'ombre que sont les cadreurs, les techniciens de sons et de lumière. Davantage les oeuvres mais aussi les producteurs-réalisateurs et les acteurs», confie Cyrille Bojiko. Et d'ajouter : «Nous étions jusqu'ici habitués aux récompenses décernées aux stars qu'on voit

sur le petit écran, mais on oubliait que de petites mains sont derrière ces grandes réalisations. Les Balafon Seven Awards viennent donc aujourd'hui pour donner la lumière à ces gens de l'ombre»>.

Il faut dire que Cette initiative rentre dans le cadre d'un ambitieux projet que nourrit le président directeur général du groupe Balafon média à savoir la mise sur pied au Cameroun d'une véritable industrie de l'audiovisuel.

Au cours de ces échanges avec la presse, il a également été question des Balafon Music Awards qui seront à leur 9ème édition cette année. Une édition qui sera marquée par l'introduction de deux nouvelles catégories : le meilleur Beatmaker et le meilleur Disc Jokers, qui jouent les musiques camerounaises. Le meilleur artiste cette année, remportera la cagnotte de 500 mille Fcfa et un terrain d'une valeur de 12 millions Fcfa. Après l'étape de présélection, les votes pour le meilleure artiste sont en cours et se refermeront le 15 décembre prochain.