CAMEROUN :: Livraison du stade d’Olembé : Plus que sept jours… :: CAMEROON

En visite sur le site du chantier ce weekend, le MINSEP et les responsables de l’entreprise en charge des travaux ont réitéré que l’infrastructure sera livrée le 30 novembre prochain même si, par la même occasion, le président du COCAN a reconnu que tout ne sera pas prêt à 100% à cette échéance.

D’après les délais avancés par les responsables de Magil-entreprise en charge de la construction du stade d’Olembé, l’infrastructure doit être prête et livrée le 30 novembre prochain. Si l’on s’en tient donc à cette déclaration, huit jours nous séparent de cette importante échéance. Et, malgré que les délais soient déjà proches, les responsables de Magil campent sur leur position : l’opérationnalisation du stade d’Olembé le 30 nombre 2021.

Pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, le ministre des Sports et de l’Éducation physique (MINSEP), Narcisse Mouelle Kombi, a effectué deux descentes sur le site du chantier ce weekend. La première, subdivisée en deux phases, s’est déroulée dans la nuit de vendredi à samedi. « Nous sommes passés hier soir (vendredi dernier, ndlr) à 22h et nous sommes revenus à 02h du matin », déclare-t-il. La seconde est intervenue dans la matinée du 20 novembre dernier.

La première visite, à caractère inopinée, a permis au président du Comité local d’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (COCAN) de vérifier que les équipes sur le chantier travaillent nuit et jour comme l’ont déclaré depuis quelques temps les responsables de Magil. La seconde par contre avait pour objectif d’évaluer dans l’ensemble le niveau d’avancement des travaux. « Nous sommes satisfaits de ce que nous constatons par rapport à l’évolution des travaux à l’intérieur tout comme à l’extérieur », s’est réjoui le MINSEP.

Mais, au-delà de cette satisfaction générale du MINSEP et les équipes qui l’accompagnaient, le stade d’Olembé qui affiche déjà un bon visage, nécessite encore des travaux résiduels. Sera-t-il finalement prêt à 100% dans huit jours ? Assurément non. « Nous avons été heureux de constater que les équipes étaient à l'œuvre pour mettre en forme ce qui pouvait donner l’impression que les accès ne sont pas tout à fait prêts mais qui rentre dans le planning qui doit nous amener à la livraison de l’infrastructure à la fin du mois de novembre… La perfection n’étant pas de ce monde, nous allons assurer et garantir l’essentiel pour le 30 novembre », relativise Narcisse Mouelle Kombi.

Patrice Motsepe

« Je reviendrai en novembre quand les travaux de cette magnifique infrastructure seront achevés », promettait le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, au terme de sa visite en septembre dernier au stade d’Olembé. Une visite qui est intervenue quelques jours après le match Cameroun # Malawi comptant pour la 1ère journée des éliminatoires de la Coupe du monde de football Qatar 2022. La toute première confrontation dans ce stade. Confrontation au cours de laquelle la CAF avait restreint l’accès au stade aux acteurs clés du match parmi lesquels la presse, pour « des raisons de sécurité ».

S’il y a eu des progrès considérables concernant plusieurs points du chantier plus de deux mois après le passage du patron de la CAF et son équipe et même plus récemment celui du président du COCAN le 10 novembre dernier, notamment la mise en service des voies d’accès (principal point d’inquiétudes de la CAF en septembre dernier), la pose de la dernière couche du tartan de la piste d’athlétisme des stades secondaires A et B, le bétonnage complet du parvis nord, la fixation des écrans géants, la couverture totale du réseau dans l’enceinte de l’infrastructure, le démarrage de la pose des sièges à la tribune d’honneur… les six jours à venir seront déterminants pour le constructeur Magil qui doit, d’une part, poursuivre et achever l’aménagement des accès grand public, boucler le montage et l’installation des bancs de touche, assurer la finalisation du tirage des câbles pour alimenter les panneaux publicitaires autour de l’aire de jeu et d’autre part, achever la couverture par les écailles de pangolins de la charpente métallique.

Dernier virage

Pour être dans les délais, les responsables de l’entreprise adjudicataire du marché ont déjà élaboré un plan d’action des huit jours restants « Ce planning a démarré le 19 novembre. Nous avons comme objectif le 28 novembre, de façon à avoir deux jours de nettoyage, pour que le 30, nous soyons totalement opérationnel », rassure Stéphane Daux, directeur technique de Magil.

Pour rappel, le stade d’Olembé accueillera les équipes de la poule A pendant la CAN 2021. C’est également ledit stade qui a été retenu pour les cérémonies d’ouverture et de clôture ainsi que le match d’ouverture et la finale de cette compétition.