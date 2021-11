CAMEROUN :: Laurel Koudjou "Notre vision est de construire une communauté de plus d’un million d’entrepreneurs" :: CAMEROON

Il est fondateur de la plateforme Elevate Nation, consultant en marketing Investisseur, trader and coach en développement personnel. Déjà neuf ans dans l’industrie du réseautage, de développement entreprenariat et de micro entreprise. Apres Yaoundé ou il a fait des milliers d’entrepreneurs, il s’est retrouvé au Nigeria ou il a eu à coacher des milliers d’autres entrepreneurs. Laurel Koudjou tisse la toile d’une communauté d’entrepreneurs passionnés par la réalisation de leurs objectifs. L’objectif étant d’élever le standing de vie d’une communauté tirée par la l’innovation et la croissance. Elle se veut un incubateur de talents.

En fait, quelle est la motivation de Laurel Koudjou ? A la réponse à cette question, il précise qu’il s’agit d’élever l’esprit humain pour réussir. L’objectif est de mettre le sourir sur le visage des gens et jouer un rôle dans leur changement de vie. La communauté a donc pour objectif d’aider à élever leur esprit d’entreprenariat pour qu’ils réalisent leurs rêves.

De prime abord, le fondateur Elevate Nation plante le décor « Les gens ont parfois du mal à être membres d'une communauté. C'est parce qu'il n'y a pas d'identité sociale avec laquelle s'aligner. Ils ne croient pas qu'ils tireront une quelconque valeur de la communauté, ils ne savent pas comment participer et il n'y a aucune garantie de récompense. C'est pourquoi la plupart des communautés échouent avant même de commencer » Aussi, En construisant une nouvelle communauté, il faut avoir un sens du but et être déterminé quant à ce que l'on veut réaliser.

Dans cet incubateur de talents et d’emplois, les esprits se transforment au fil des temps. Les résultats le montrent. La méthode est plutôt didactique, la démarche scientifique. Pour Laurel Koudjou « La première chose à faire est de contacter les membres de la communauté, de rechercher leur adhésion et leur participation. Deuxièmement, il faut réfléchir à la manière dont vous allez responsabiliser les membres de la communauté ».

Pour y parvenir, il faut répondre aux questions fondamentales : comment commencer une affaire ? Pour Elevâtes Nation, décider de créer une entreprise est plus une question d'état d'esprit que de timing. Vous devez vous voir dans la réalité du démarrage de l'entreprise. Démarrer une entreprise est avec beaucoup d'engagement. La plupart des entrepreneurs négligent

l'importance du temps, des ressources et de la quantité d'énergie nécessaires pour démarrer et développer une entreprise. Le type de plan d'affaires dont vous disposez déterminera le montant d'argent dont vous aurez besoin pour démarrer votre nouvelle entreprise.

Comment se faire des clients ? A Elevate Nation on conseille « Associez-vous à d'autres entreprises du même secteur que vous : par exemple, nous pouvons faire de la publicité sur le même secteur pour obtenir des clients. Une entreprise produisant des produits pour bébés peut s'associer à une entreprise vendant des vêtements de maternité. Les deux peuvent cibler leurs clients et s'associer pour offrir des remises et des offres aux autres clients » Une autre façon d'obtenir un client est de participer à des événements communautaires. Soutenez les entreprises indépendantes, en faisant des dons pour des projets communautaires, en soutenant une équipe de ligue locale.

Finalement, comment se faire de l’argent dans une communauté qui aspire à une croissance comme gage de développement ? Nous travaillons avec et recommandons OmegaPro en tant que plateforme de trading qui partage les bénéfices de ses échanges avec des partenaires qui achètent des packages de trading. Nous avons choisi ce système en raison de l'énorme avantage offert par les marchés de la crypto-monnaie et de la grande expérience que cette société possède pour aider les particuliers à négocier avec succès depuis des années.

On le voit bien, désormais il faut savoir qu’il existe cette grande communauté connue sous le nom d'Elevate Nation qui aide et permet aux entrepreneurs de réussir. Qui croit en la construction d'un leader dont le monde sera fier et qui à son tour aidera d'autres personnes sur l'échelle.

Il suffit de taper : elevatenation.org