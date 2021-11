CAMEROUN :: Liberté de la presse : Un journaliste gardé à vue pendant 8 jours :: CAMEROON

Il est accusé d’avoir distrait un dictaphone appartenant à Radio Carrefour, alors qu’il y avait déjà été licencié depuis quatre mois.

Jusqu’au moment où nous allions sous presse, le sort de la libération ou non d’Etienne Eboudap ses discutait encore par devant le procureur de la République près le Tribunal de première instance de Douala-Bonanajo. Le journaliste interpellé et gardé à vue depuis le 08 novembre est détenu depuis lors dans les cellules de la Division régionale de la police judiciaire (DRPJ) pour le littoral où il y a déjà passé 7 nuits.

Ancien Journaliste à Radio Carrefour, Étienne Eboudap est interpellé et gardé-à-vue par ordre du procureur de République près le Tribunal de grande instance du Littoral, à la DRPJ du Littoral à Bonanjo. Son ancien employeur qui l’avait mis à la porte quatre lois plus tôt l’accuse d’avoir distrait un dictaphone de marque Taska. C’est alors que les soupçons sont directement portés contre lui. Et pour cause, avant son licenciement, Étienne Eboudap avait utilisé ledit appareil qu’il dit pourtant avoir remis à l’entreprise contre décharge.

Lors des auditions le mercredi 10 et jeudi 11 novembre 2021, Abdel l’un de ses anciens collègues, chef de la logistique également interpellé dans le cadre de cette affaire avait également été entendu. Ce qui n’avait pas levé les soupçons contre eux. Les deux prévenus sont ensuite présentés au procureur de la République près le Tgi, le vendredi 12 novembre 2021. Le dossier est côté au substitut numéro 4 du TGI pour enquête, apprend-on.

Les mis en cause sont ensuite renvoyés à la DRPJ pour complément d'information. Dans la foulée, le promoteur de radio Carrefour, qui doit produire certains documents (le contrat de travail notamment), se désiste et retire sa plainte. Le chef de la logistique est ensuite libéré sous garant le vendredi 12 novembre 2021 vers 18h. Lundi, 15 novembre, le chef de la logistique a retrouvé Étienne Eboudap au tribunal. De nouveaux éléments sont présentés au substitut du procureur en charge de l'affaire. Après l'audition des 2 prévenus, les faits sont requalifiés. Initialement poursuivis pour « abus de confiance aggravée », ils sont cette fois-ci poursuivis pour « vol simple ».

Informés de l’affaire, le Syndicat national des journalistes du Cameroun (SNJC), branche du Littoral s’est saisie de cette affaire. À en croire son président, Aristide Ekambi, l’affaire est e bonne voie et les mis en cause pourraient définitivement respirer l’air de la liberté ce jour (hier).