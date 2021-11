CAMEROUN :: FEDERALISME COMMUNAUTAIRE : PSEUDO POPULISME ou STIGMATISATION ? :: CAMEROON



Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le sanhédrin: Hommes frères, je suis pharisien, fils de pharisiens; c'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement.

Quand il eut dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens, et l’assemblée se divisa. Actes 23 : 6-7

Ce mois de Novembre 2021 en France , c'est la précampagne électorale pour la présidentielle 2022. Le sujet qui fédère l' extrême droite populiste , c'est l' IMMIGRATION occultant ainsi au passage les vraies problèmes de la France d'en Bas ( chômage, paupérisation, baisse du pouvoir d'achat)

Comme l'Apôtre Paul devant le sanhédrin, les dirigeants de l'extrême droite font diversion en choisissant le sujet qui divise le plus: l'Immigration.

Au Cameroun à la veille de la coupe d'Afrique des Nations de football et des matchs qualificatifs pour la coupe du monde 2022, le débat politique est stérile, les slogans de l'après élections présidentielles 2018 ne font plus bouger les foules. La jeunesse Camerounaise est confrontée au problème de désœuvrement, de pauvreté, de misère et de toute sorte de délinquance.

C'est dans ce contexte que le Fédéralisme communautaire s'invite dans le débat politique en posant la problématique du FONCIER, Le seul problème qui divise les camerounais.