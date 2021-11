CAMEROUN :: Comment les Lions ont bouffé de l’éléphant à Japoma :: CAMEROON

La dernière journée de la phase éliminatoire du groupe D du Mondial Quatar 2022 a donné sa copie. Les Lions Indomptable du Cameroun qualifiés pour la phase éliminatoire devant les éléphants de Cote d’Ivoire au stade japoma de Douala. La presse Camerounaise s’en délecte, à cœur joie. Rivalisant de titres.

Le Lion Karl Toko Ekambi à rugi, à la 22eme minute. Les filets des Pachydermes ont tremblés et Japoma, le stade flambant neuf a exulté. C’est le quotidien Le Messager qui a trouvé les mots juste, comme on le dit à Yopougon « Ivoirien a trouvé garçon ». Grâce à un coup de génie de Toko Ekambi, les Lions ont dompté les Eléphants (1-0) et validé leur ticket pour les barrages, hier au stade de Japoma.

90 minutes après, Cameroon Tribune estime que « Ça passe ! » Le Cameroun s’est qualifié hier en venant à bout de la Côte d’Ivoire (1-0) au stade de Japoma lors de la finale du groupe D. Les Lions indomptables peuvent continuer à rêver d’une qualification pour la Coupe du monde au Qatar, en attendant de connaître leur adversaire pour les barrages.

Pour le Journal L’Action, Coupe du monde Qatar 2022 : « Les Lions indomptables accèdent aux barrages ». Les poulains d’Antonio Conceçao ont obtenu leur ticket en dominant les Eléphants de la Côte d’Ivoire hier au stade de Japoma sur le score de 1 but contre 0.

Une opinion partagée par le quotidien Le Jour « Le Cameroun décroche son ticket pour les barrages ». En battant les Eléphants de Côte d’Ivoire par un but à zéro, les Lions Indomptables ont pris la première place du groupe D zone Afrique.

Et comment ? « En toute maîtrise » Le Quotidien Mutations écrit que, Au terme d’un match palpitant, les Lions indomptables éliminent les Eléphants et se qualifient pour les barrages de la Coupe du monde Qatar 2022.

Parmi les finalistes de la coupe du monde Quatar 2022, « Les Lions Indomptables y seront peut-être... ». Les lions indomptables ont été jusqu'au bout du suspense. Pour Le Journal L’Essentiel du Cameroun Ils ont arraché à l'ultime journée la qualification pour les barrages des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022.