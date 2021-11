CAMEROUN :: Corporate Awards 2021: C’est parti pour la septième édition :: CAMEROON

Plus de trente entreprises implantées au Cameroun sont en lice pour cette édition

The Corporate awards 2021 est en pleine préparation. Pour mieux cerner ce concept qui fait son chemin, il faut jeter un faisceau lumineux sur l’univers de l’entreprise au Cameroun. Conditions de travail très souvent déplorables, relations entre employés et employeurs gais les premiers jours mais tendus au fil du temps, absence d’avantages, voire de congés etc. si bien que l’employé est très souvent négligé, pourtant, c’est lui le moteur numéro un de la boite.

Pour changer de paradigme, Adeline Sede Kamga, par ailleurs directrice de publication du magazine Fabafriq, a donc mis en place en compagnie de ses collaborateurs ce concept, qui est à sa septième édition. « L’objectif du programme ‘’The Corporate Awards ‘’ est de récompenser les entreprises qui accordent la plus haute dévotion à tous les différents aspects d’engagement envers les employés et les clients. Il est question de récompenser et promouvoir les entreprises en Afrique qui se démarquent par leur dynamisme, changent la donne, innovent et représentent des modèles et favorisent l’excellence.

Cet évènement a pour objectif d’acclamer les entreprises et hisser la barre de la compétence en instaurant une compétition saine, mettant les entreprises en Afrique au même piédestal que les entreprises de par le monde », apprend-on des documents remis à la presse le 11 novembre à Douala.

Plus d’une soixantaine d’entreprises prendront part à cette rencontre. Les organisateurs insistent que cette initiative vise à créer une référence qui servira de normes aux employeurs de choix dans les entreprises, élever le niveau des performances instaurant une compétition saine qui place les entreprises africaines au même piédestal que les entreprises de par le monde, être reconnu en tant que leader et agent de l’ évolution et du changement, mettre sur pied un modèle qui sera suivi par les autres, façonner la politique de gestion des ressources humaines (RH) en entreprise, participer à la promotion de bonnes pratiques managériales au travail, créer un modèle organisationnel avec l’employé comme priorité. « Nous sommes entrain de célébrer l’excellence en matière de ressources humaines dans les entreprises. C’est la 7eédition et il y a beaucoup de sociétés qui n’ont jamais pris part qui seront présentes.

Les visites ont été faites en entreprises afin de voir s’il y a adéquation entre ce qui a été déclaré sur les fiches et la réalité car les années antérieures, les fiches étaient remplies, et nous les prenions pour parole d’évangile », explique Adeline Sede Kamga.

La septième édition du programme The Corporate awards se tiendra à Douala le 19 novembre 2021