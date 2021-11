CAMEROUN :: CAN TotalEnergies 2021 : Des ministres jouent leur match sur le terrain. :: CAMEROON

Il en est du ministre de l’Habitat et du Développement Urbain et le ministre des transports.

La ministre de l’Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha Courtès, a confirmé l'achèvement des travaux de la section rase campagne de l’autoroute Yaoundé-Nsimalen, avant de vérifier l’avancement des travaux de raccordement avec la route Nationale au lieu-dit Échangeur Ahala où se déroulent les travaux secondaires. Après avoir évalué l’état d’avancement des travaux sur ce chantier pour sa mise en service avant la CAN, le MINHDU a indiqué que l'autoroute sera bel et bien ouverte dans les prochaines semaines.

L’hebdomadaire Le Soir confirme que « Le MINHDU confirme l’ouverture de l’autoroute Yaoundé-Nsimalen ». L’autoroute Yaoundé-Nsimalen est achevée. Son raccordement à la route nationale N°3 qui est en cours permettra effectivement sa mise en service avant la Can. L’Afrique pourra découvrir ce prestigieux cadeau qui marque l’engagement du chef de l’état pour le développement des villes camerounaises.

Seulement, « Mme le ministre a oublié les autoroutes là ! Nos amis qui arrivent vont faire comment sans toilettes publiques ? » Pour le journal Réalités Plus, Pas de toilettes publiques ni à Yaoundé, Douala, Bafoussam, Limbé et Garoua. Il faut vite agir pour implanter ce dispositif sanitaire partout. En Afrique quand un visiteur arrive chez vous on lui montre d’abord où se trouve la latrine. Attention à la honte Mme le ministre de l’Habitat et du Développement Urbain. Le Cameroun est un Grand Pays...

L’Equation est allé sur les Compétitivités des plates-formes aéroportuaires au Cameroun avec « Ngallè Bibéhè apprécie l’arrimage des aéroports aux standards internationaux ». Pour une meilleure compétitivité de nos aéroports, une mission d’évaluation des plates-formes aéroportuaires conduite par le Ministre des Transports, Jean Ernest Ngallè Bibéhè a effectué, du 03 au 09 novembre dernier des descentes à Bafoussam, Douala, Yaoundé et Garoua. Au bout du compte, la satisfaction constatée dans la réhabilitation et la modernisation des infrastructures pour démontrer que tout sera fin prêt avant le jour dit...

Un « Le match de l’aviation » Comme l’indique La République. Alors que le ‘’ quitus crédibilité et qualité ‘’ est annoncé aux alentours du 15 décembre prochain, la mission gouvernementale d’inspection des conditions d’accueil des délégations de la Caf consubstantielle à la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations, est positivement éloquente en faveur du déploiement du Cameroun. En application des Hautes instructions du président Paul Biya, le ministre Jean Ernest Massèna Ngalle Bibehe s’est rendu sur les installations des aéroports de Bafoussam, Douala, Yaoundé et Garoua...