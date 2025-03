Émile Fidieck prix ecomatin de la meilleure presse économique du Cameroun reçu par le Mincom :: CAMEROON

Son sourire déchirant le visage, c'est en toute confiance sans protocole, que le directeur de publication de la meilleure presse économique du Cameroun " Écomatin "arpente les allées du ministère de la communication du Cameroun ce 20 mars 2025.

Un seul objectif inscrit à l'ordre du jour loin des statistiques et analyses économiques, l'audience de ce 20 mars 2025 avec le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi.

Les deux hôtes du jour, assis face à face sur le salon VIP du Mincom , échangent en toute confiance comme un "père et son fils" sur les défis du financement de la presse écrite.

L'événement annuel Finance week organisé par «Écomatin journal d'actualité et d'analyse économique et financière couvrant le Cameroun et l'Afrique» est devenu une référence en zone Cemac . Des points cruciaux abordés par le patron de la meilleure presse économique du Cameroun Émile Fidieck et son hôte du jour.

Les différents projets éditoriaux de ce média économique ont également été évoqué, avec une écoute attentive du ministre de la communication, séduit par ces innovations qui viennent rehausser la presse privée au Cameroun.

Plus d'une demi-heure, d’échange, le patron d' Ecomatin n'est pas venu les mains vides. Le fameux prix de la meilleure presse économique du Cameroun décerné par le ministère des finances en janvier dernier en reconnaissance du travail abattu par le journal Ecomatin , occupe une place de choix tout à côté de son détenteur .

Des félicitations aussitôt ce sont accentuées de la part du ministre de la communication René Emmanuel Sadi qui a salué à sa juste valeur le travail abattu par ce dernier depuis 2016, date de la mise en ligne de cette presse privée, qui dès lors porte déjà des fruits.

Au final, le directeur de publication Émile Fidieck d'Ecomatin s'est engagé à poursuivre son travail rigoureux pour conserver et remporter davantage de lauriers, rassurante faite ce 20 mars au ministre de la communication du Cameroun, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi.