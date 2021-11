Frederik de Klerk, l'ancien président de l'Afrique du Sud est décédé :: SOUTH AFRICA

Dernier président blanc du pays entre 1989 et 1994, il fut l’initiateur des réformes qui menèrent à la fin de l’apartheid, puis vice-président de Nelson Mandela.

Il est mort ce jeudi (11/11/2021, ndlr) à 85 ans, a annoncé sa fondation.

"C'est avec la plus grande tristesse que la Fondation FW de Klerk annonce le décès de l'ancien président FW de Klerk paisiblement à son domicile de Fresnaye ce matin après avoir lutté contre un cancer", a déclaré l'organisation dans un communiqué.

C’est notamment sous sa présidence qu’ont été lancées les premières réformes mettant fin à l’apartheid.

Frederik de Klerk avait dit souffrir d’un mésothéliome, un cancer qui affecte les tissus entourant les poumons en mars, le jour même de son 85e anniversaire. « Il laisse derrière lui son épouse Elita, ses enfants Jan et Susan, et ses petits-enfants », ajoute le texte rédigé en anglais et en afrikaans.

Crédit photo: Frederik de Klerk en juillet 2018. • ©Rodger BOSCH / AFP