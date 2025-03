CAMEROUN :: Crise Anglophone : Roland Ewane, sous-préfet d’Idabato libéré par les séparatistes anglophones :: CAMEROON

Enlevé le 1er octobre 2024 par des séparatistes anglophones, Roland Ewane, sous-préfet d'Idabato dans le Sud-Ouest a été libérée dans l'après midi d'hier lundi (17/03/2025, ndlr), par ses ravisseurs.

L'on se rappelle des cris de détresse du sous-préfet de l’arrondissement d’Ida Bato de la région du Sus-Ouest Cameroun, entendus à travers une vidéo qui avait suscité l’émotion. Mains et pieds ligotés, Comme une bête, il était suspendu à une traverse supportée par deux poteaux en bois.

Dans la douleur qui l’étreignait, Roland Ewane suppliait ses frères et sœurs de satisfaire aux exigences de ses bourreaux. « Please my brothers and sisters contribute that money and bring, i beg, i beg » (Pardon mes frères et sœurs trouver cette somme d’argent et vous apportez, je vous en supplie", criait-il.

Selon la famille du sous-préfet en captivité, les ravisseurs demandaient une rançon. Et plus les jours passent, ils avaient diminué le montant.

Au départ, ils ont demandé cinq millions. Puis, ils ont exigé trois millions de dollars et puis après, ils ont demandé une somme de 700 000 dollars.

Libéré par ses ravisseurs hier dans l'après-midi, l’autorité administrative présente selon une autorité locale sous anonymat un bon état physique malgré qu’il a perdu le poids.

Le Sous-Préfet d'Ida Bato sera conduit à Buea ce mardi sous bonne escorte des éléments du BIR..

Un happy end