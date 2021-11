Le Cameroun renforce la sécurité aux frontières pour stopper le trafic d'armes et les enlèvements :: CAMEROON

Le Cameroun va renforcer la sécurité le long de sa frontière avec le Nigeria pour freiner la contrebande des armes et les enlèvements, a annoncé jeudi un responsable du gouvernement.

Bernard Okalia Bilai, gouverneur de la région anglophone du Sud-Ouest où un conflit armé séparatiste est en cours, a déclaré que les combattants sécessionnistes utilisaient la mer dans le département de Ndian de la région pour faire entrer clandestinement des armes dans le pays.

"Nous sommes la porte d'entrée de notre pays par la mer et la sortie. Ce point d'entrée et de sortie ne devrait pas devenir un boulevard pour les criminels qui transportent des armes, des munitions et d'autres articles militaires dans notre pays", s'est ainsi exprimé M. Bilai devant la presse lors de l'installation officielle du nouveau préfet du département de Ndian qui partage une frontière longue avec le Nigeria.

Ce département littoral est le théâtre d'affrontements entre les forces gouvernementales et les combattants séparatistes, rappellent des observateurs locaux.

En juin dernier, des hommes armés ont kidnappé cinq hauts fonctionnaires du département pour rejoindre le Nigeria, dont l'un a été tué et les quatre autres sont toujours portés disparus, d'après des sources locales.

"J'appelle la population à protéger les fonctionnaires qui viennent servir ici. Je ne comprends pas comment, dans un endroit où les gens se connaissent, cinq délégués du département ont disparu et un a été tué. Nous devons mettre fin à cette situation", a ajouté le gouverneur.

Les combattants sécessionnistes qui veulent créer une nation indépendante dans les deux régions anglophones du Cameroun sont en conflit avec les forces gouvernementales depuis 2017.