CAMEROUN :: Innovation : Douala digitalise la gestion de ses problèmes parkings :: CAMEROON

Le concept EZ Park via lequel la gestion va se passer a été présenté à la presse ce mercredi 03 Novembre.

« il s’agit d’une solution qui permet aux automobilistes de jouir d’un outil numérique de paiement du stationnement, de se libérer des problèmes de pièces de monnaie dont ils font face. Car le paiement se fait par Orange money ou mobile Money et Possa de Nextell pour le moment. Le prix est inchangé et des formules conducteurs individuels ou corporates sont mis à leur disposition » c’est en ces termes que Caroline Sack Kemdem , la directrice générale de la start-up EZ Park a présenté le concept aux hommes et femmes de médias de la ville de Douala présents dans la salle Rudolf Tokoto de la Mairie de la ville.

Il s’agit ici d’un outil numérique de stationnement intelligent telechargeable sur playstore et AppStore qui ambitionne faciliter la gestion des parkings dans la ville.

La phase expérimentale de ce projet innovant soutend un investissement de plus 495 millions de FCFA. D’après les estimations en termes de parkings il existe plus de 14.520 zones répertoriées dans la ville de Douala.

Selon ses concepteurs, le projet va permettre la création d’environ 400 emplois jeunes à terme. Il intervient dans un contexte où la gestion des parkings de la ville de Douala devient de plus en plus complexe. La phase d’expérimentation va se passer à bonanjo avant une implémentation générale dans toute la ville.

A travers cette digitalisation,La Mairie de Douala a pour objectif de réguler la rotation accrue des véhicules sur les places de parking, d’apporter des réponses face à une demande croissante en parkings, de solutionner le problème des pièces de monnaie, et de sécuriser les agents de contrôle qui n’auront plus à manipuler le cash.

Dans la pratique: Lorsque l’automobiliste identifie une place au parking, il se gare, clique sur l’application EZ park, renseigne sur son Arrondissement, sa plaque d’immatriculation, son contact, son nom, et son adresse e-mail. Puis, l’usager entre son mot de passe et autorise le paiement via son opérateur. Une fois que cela est fait, l’automobiliste reçoit des informations des serveurs EZ park, qui délivrent en temps réel, des rapports d’activités permettant un suivi instantané et efficace du parc de stationnement, qui confirme son paiement. A dix (10) minutes de la fin de son temps de stationnement l’automobiliste reçoit un message indiquant que son temps de stationnement sera bientôt achevé et peut renouveler son temps, s’il le souhaite. Le montant étant de 100 FCFA.

Des agents contrôleurs et des Help-Centers feront des rotations de ville, et assisteront les automobilistes dans l’utilisation de l’application.