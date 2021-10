AFRIQUE :: Nathalie Yamb : Personnellement, je souhaite vraiment qu’Éric Zemmour soit candidat, puis élu » :: AFRICA

Un présumé candidat à l’élection présidentielle française, le sieur Éric Zemmour, d’origine algérienne, a dit avant-hier : “La France n’est pas une poubelle. Elle n’a pas à accueillir tous les délinquants de l’Afrique maghrébine et de l’Afrique noire.”

Je pense également que l’Afrique n’est pas une poubelle et qu’elle n’a pas vocation à accueillir tous les délinquants, armés ou en civil, ni toute la racaille économique, diplomatique, militaire et politique française, actuelle ou périmée.

Tant que la France-à-fric délinquante continuera de piller notre pétrole, notre diamant, notre uranium, notre or, notre lithium, nos terres rares, tant que qu’elle kidnappera nos objets sacrés et rituels et notre argent, nous continuerons de suivre la trace de nos ressources et de notre patrimoine jusqu’à Paris, Bordeaux, Caen, Reims, Lille, Marseille ou Lyon.

Personnellement, je souhaite vraiment qu’Éric Zemmour soit candidat, puis élu. J’espère que la diaspora franco-africaine (Macron nous a dit qu’ils sont 7 millions, on se demande comment il arrive à ce chiffre, puisque la loi française interdit les statistiques ethniques) votera pour lui, car son arrivée à la magistrature suprême en France sera l’avènement du moratoire auquel j’aspire : la rupture claire et nette des relations de l’Afrique francophone avec la France, au minimum pour quinzaine d’années. On verra alors qui rit et qui pleure la délinquance de l’autre.