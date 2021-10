CAMEROUN :: 5EME EDITION DES JOURNEES NATIONALES DE L’ECONOMIE SOCIALE (JNES) :: CAMEROON

Placée sous le haut patronage du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, l’édition 2021 des JNES se tiendra du 26 au 28 octobre 2021 à l’Hôtel de Ville de Yaoundé.

Organisées par le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat (Minpmeesa), les Journées Nationales de l’Economie Sociale (JNES 2021) ont pour thème : «Compétitivité des Unités de l’Economie Sociale et développement des territoires à l’aune de la SND30».

Elles ont pour objectif principal de mettre en exergue l’importance des Unités de l’Economie Sociale (UES) dans le contexte de la transformation structurelle de l’économie afin de favoriser le développement des territoires.

Les journées aspirent également à promouvoir une synergie d’actions entre les différents acteurs pour une plus grande compétitivité des UES dans les territoires ; développer l’approche filière et chaînes de valeur pour une meilleure productivité des UES dans les territoires ; favoriser la structuration des UES dans les territoires ; sensibiliser au moins quarante (40) responsables des exécutifs communaux à prendre en compte les projets des UES dans leurs Plans Communaux de Développement.

A cet égard, il sera donc question pendant ces trois jours de réflexions, d’échanges et de partage d’expériences autour des problématiques liées au développement de l’Economie Sociale. Il s’agira également d’examiner les instruments financiers, techniques ainsi que les actes réglementaires visant à inciter les acteurs à joindre leurs efforts et leur manière de penser pour valoriser les potentialités environnementales, économiques et sociales pour un Cameroun tourné résolument vers l’import-substitution.

Il faut noter que les JNES 2021 interviennent dans un contexte où le Cameroun vient d’adopter un nouveau cadre stratégique de développement intitulé la « Stratégie Nationale de Développement » à l’horizon 2030 (SND 30). Elle repose sur quatre piliers, parmi lesquels la transformation structurelle de l’économie par le développement des industries et services ainsi que le développement de la productivité et de la production agricole.

Il est alors question de rechercher la croissance en stimulant la production tant du secteur primaire que du secteur secondaire, et en réduisant les importations des produits de première nécessité ou de consommation courante, qui grèvent fortement la balance commerciale.L’évènement regroupera environ 300 participants parmi lesquels les élus locaux, les membres de la société civile, les partenaires au développement, les ministères sectoriels, les Unités de l’Economie Sociale et les responsables du MINPMEESA.

Le programme de cette édition pour sa part prévoit, entre autres, les activités d’information et de sensibilisation des parties prenantes, les conférences-débats et la foire Exposition des Unités de l’Economie Sociale.

En rappel, au terme de la 4ème édition des Journées Nationales de l’Economie Sociale tenue en 2019, plusieurs recommandations allaient dans le sens d’une plus grande valorisation des produits locaux, notamment par le développement des chaînes de valeur et du commerce équitable des produits et services des Unités de l’Economie Sociale (UES) dans les Collectivités Territoriales décentralisées (CTD).

Le but de ces journées est de réunir autour d’une même table les administrations, les Partenaires au Développement, la Société Civile et les acteurs de l’Économie Sociale dans le but de s’accorder sur les priorités, afin d’harmoniser les différentes interventions en leur faveur.

La dernière édition avait permis aux acteurs du secteur, de mieux s'approprier la loi cadre qui encadre leurs activités.