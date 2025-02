RD CONGO :: Sortie de Joseph Kabila sur la crise securitaire dans l'Est de la RDC: Tombe-t-il le masque ? :: CONGO DEMOCRATIC

De nature, il est un peu taciturne. Et depuis son départ du pouvoir en 2019 dans les conditions que l’on sait, on ne l’a pas trop entendu. Lui, c’est Joseph Kabila, l’ancien président de la République démocratique du Congo (RDC) qui est sorti de son silence le 23 février dernier, depuis l’extérieur du pays où il se trouve, pour donner sa lecture de la crise sécuritaire dans l’Est de la RDC où le M23 continue sa progression, après avoir conquis successivement Goma et Bukavu, les capitales respectives du Nord et du Sud-Kivu.

Une situation qui contribue à exacerber les tensions entre Kinshasa et Kigali accusée de soutenir les rebelles du M23 dans un contexte où, de l’ONU à l’Union africaine (UA) en passant par la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) et la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), la diplomatie piétine. Toujours est-il que pour l’ancien locataire du palais de la Nation, la solution au conflit qui déchire la partie orientale de son pays, n’est pas militaire.

La crise sécuritaire dans l’Est de la RDC, est quelque part la rançon de la compromission du président Félix Tshisékédi

Selon le natif de Hewa Bora, les racines de la crise sont à la fois « politiques, sociales et institutionnelles » et trouvent leur origine dans la rupture du processus politique en 2021, quand son clan a été exclu du pouvoir par l’actuel chef de l’Etat. De là à penser que le taiseux ancien chef de l’Etat congolais joue un quelconque rôle dans la crise sécuritaire de son pays, qui trouble le sommeil de son successeur, il y a un pas que d’aucuns ont vite fait de franchir. Et la situation est d’autant plus troublante que c’est à la fin de cette même année 2021 que le M23 a effectivement repris les armes, après sa déroute en 2013.

Et avec le recul, cela ne semble pas un fait de hasard. Toujours est-il que pas plus tard que le 13 février dernier, le président Félix Tshisékédi n’est pas passé par quatre chemins pour accuser son prédécesseur d’être derrière l’opposition armée à son régime.

Alors, Joseph Kabila est-il en train de tomber le masque ? La question reste d’autant plus d’actualité que l’ancien chef de l’Etat qui n’est pas dans une logique de prendre sa retraite politique et qui fait des mains et des pieds pour signer son retour au pouvoir, semble plutôt s’aligner sur la position du M23. Comment peut-il en être autrement quand on sait que Corneille Nangaa, l’ex-président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) connu pour être son homme-lige, est celui-là même qui est à la tête de l’Alliance Fleuve Congo (AFC), une coalition politico-militaire comprenant le M23, qui ne cache pas sa volonté de renverser le régime de Kinshasa ? Dans ces conditions, peut-on encore s’étonner qu’en lieu et place d’un soutien, Joseph Kabila accuse aujourd’hui son successeur d’être à l’origine de tous les malheurs de la RDC ?

Joseph Kabila aurait tort de penser qu’il pourrait faire oublier sa gouvernance en clouant aujourd’hui Félix Tshisékédi au pilori

Mais aussi calculée que puisse paraître cette sortie médiatique de l’ancien Raïs, elle semble maladroite en ce qu’elle tend à apporter de l’eau au moulin de ceux qui l’accusent de tirer les ficelles et de préparer son retour au-devant de la scène politique. Autant dire que la crise sécuritaire dans l’Est de la RDC, est quelque part la rançon de la compromission du président Félix Tshisékédi qui, à en croire l’ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, a passé un deal avec Joseph Kabila pour accéder au pouvoir dans les conditions que l’on sait. Et cette crise a beau prendre les allures d’une bagarre entre anciens alliés qui, peut-on dire, sont tous responsables de la situation actuelle, Joseph Kabila aurait tort de penser qu’il pourrait faire oublier sa gouvernance en clouant aujourd’hui Félix Tshisékédi au pilori.

En tout cas, quand, il accuse ce dernier d’avoir instauré un régime « tyrannique », caractérisé par « les intimidations, arrestations arbitraires, exécutions sommaires et extrajudiciaires, la répression de l’opposition, la censure des médias, ainsi que l’exil forcé de nombreux opposants, de journalistes et de leaders d’opinion, y compris des chefs religieux », on est tenté de dire que c’est l’hôpital qui se moque de la charité ; tant Joseph Kabila n’est pas loin de décrire son propre régime. Autant dire qu’on est face à une politique politicienne qui est à l’origine des malheurs de la RDC dont les dirigeants successifs n’ont jamais été à la hauteur des aspirations de leurs compatriotes, et ont fait la preuve de leur incurie en mettant leurs intérêts personnels au-dessus de ceux de la Nation. Malheureusement, c’est le pauvre peuple congolais qui paie toujours les pots cassés, pris au piège d’une guerre qu’il n’a pas demandée et qui est loin de servir ses intérêts.