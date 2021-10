Le CTBC pour favoriser les rapports Cameroun - Turquie :: CAMEROON

Le Cameroon Turkey Business Council se veut le lieu par excellence pour la promotion des rapports d’affaires entre les deux pays

Le Cameroun et la Turquie entretiennent des relations plus ou moins étroites depuis quelques années. Malgré la fructuosité de celles-ci, il apparaît toujours que cet axe reste sous exploité.

La pandémie du Covid-19 ayant plongé certains pays dans un confinement plus ou moins généralisé il semble opportun qu’au moment où celle-ci ralentit , que les acteurs du secteur des affaires saisissent cette occasion pour assainir le climat des affaires entre la Turquie et le Cameroun.

C’est cet objectif que s’est fixé le CTBC qui a choisit comme créneau la facilitation des collaborations entre hommes d’affaires du Cameroun et de la Turquie.

Il faut dire que le CTBC bénéficie d’un accompagnement et d’un support qui permettent ainsi à ses membres de se sentir privilégiés . L’implication intense de Turkish Airline, la compagnie de transport est un plus qui va en faveur du CTBC. Puisque celui-ci permet l’amélioration du climat des affaires entre le Cameroun et la Turquie.

L’Hôtel Akwa palace de Douala a servi de cadre ce jeudi 14 octobre à une rencontre pour la présentation du CTBC et les avantages d’en être un membre.



Le CTBC (Cameroon Turkey Business Council) vient avec une touche de facilité et de nombreux opportunités. C’est un véritable facilitateur des affaires. Effectivement, grâce à la CTBC, tout homme d’affaires peut mener à bien ses activités entre le Cameroun et la Turquie sans problème. C’est exactement le but de celui-ci qui, a été créé pour créer un bon mouvement d’affaires entre le Cameroun et la Turquie. Ekoko Mukete, président du CTBC et ‘’Honorary Consul’’ de la republique de Turquie s’est exprimé par rapport à l’importance du CTBC. Face à la presse ce jeudi, le chef Mukete a dit : « le Cameroon Turkey Business council (CTBC) a été créé pour créer un bon mouvement des affaires entre la Turquie et le Cameroun et on pense qu’il y’a beaucoup d’opportunités entre le Cameroun et la Turquie pour faire les affaires réelles, pas de politique. C’est pour cela qu’on a fait cette plateforme pour engager les hommes et femmes d’affaires des deux pays. En Turquie, on la TCBC (Turquie Cameroon Business Council) et au Cameroun on a le CTBC. » Par la suite, le chef continue en expliquant que la Turquie est une opportunité pour tous les hommes et femmes d’affaires car la route est libre, comme « un ciel libre qui reste à exploiter, c’est pourquoi nous voulons pousser les hommes d’affaires à s’y intéresser ». Pour finir, il précise que le visa affaires pour la Turquie est accessible à tous et que cette Turquie représente l’avenir des jeunes, ils doivent s’y rendre pour étudier, se soigner etc.

On ne saurait parler sans mentionner ce partenaire qui fait tant de bien au CTBC. En effet, Turkish airline permet aux membres du CTBC de voyager en économisant, offrant ainsi des remises à l’achat de billet allant de 2 à 12% en fonction de la catégorie (qui dépend du budget de voyage). Honorine EPOSI TONGA, représentante de Turkish Airline a tenu à faire la précision là-dessus. Elle continue en ajoutant que, « quel que soit le nombre de bagages, la compagnie Turkish airline transporte tout pas comme les autres compagnie » a-t-elle déclaré.