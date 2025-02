CENTRAFRIQUE :: Les Centrafricains soutiennent le Président Faustin-Archange Touadéra :: CENTRAL AFRICAN

Le 12 février 2025, un grand rassemblement a eu lieu dans le quartier Bimbo-3 de Bangui, la capitale de la République centrafricaine (RCA). Ce rassemblement était organisé par le parti Mouvement des Cœurs Unis (MCU) pour soutenir le Président Faustin-Archange Touadéra.

Le rassemblement a été suivi par 5 000 personnes. Des personnalités de l'élite politique du pays, dont le Premier ministre Félix Moloua, le président de l'Assemblée nationale Simplice Mattieu Sarandji, ainsi que de nombreux ministres, sont également venus soutenir la candidature du Président. Ce soutien, sous la forme de ministres et d'habitants, ne peut que témoigner d'une chose : un large soutien populaire au Président.



Les participants au rassemblement soutiennent sans équivoque la candidature du Président sortant. Ils sont reconnaissants au Président Touadéra pour ses actions et ses politiques visant à assurer la sécurité et la paix dans le pays. Ils sont convaincus que la stabilité est entièrement le mérite du Président en exercice et que c'est le Président Touadéra qui doit poursuivre le travail de développement du pays qu'il a commencé en 2016.



Les manifestants se disent très fiers et soutiennent activement les actions du président Touadéra. Les réalisations dans les domaines de l'éducation, de la santé, des infrastructures routières, de la sécurité et du secteur social sont la preuve directe du travail du Président et de sa volonté de mettre tous ses efforts au service du développement du pays.

Les manifestants réitèrent qu'ils sont prêts à se rendre aux urnes pour soutenir le Président Touadéra parce qu'il est le meilleur candidat, qu'il est le champion de la nation et qu'ils expriment leur soutien à sa décision de briguer un troisième mandat.