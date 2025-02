Les 6 meilleurs bookmakers du Cameroun :: CAMEROON

Les bookmakers n’ont pas oublié le Cameroun ! Si toi aussi tu veux pouvoir parier en ligne depuis chez toi, sache que les meilleurs bookies ont démarqué à Yaoundé ! Leur but ? Te permettre d’investir ton argent dans les paris sportifs. Leur manière de faire ? Te donner accès au maximum de compétitions sportives à travers le monde.

Comment choisir ton bookmaker au Cameroun ?

En te rendant directement sur parissportif-afrique.com/cameroun/. Les experts du site ont comparé tous les bookies et ils sont ressortis avec une liste de seulement 6 bookmakers. Ceux-là sont les véritables seigneurs des paris en ligne.

Une noblesse dans laquelle l’on retrouve :

1xBet,

PremierBet,

888Starz,

1Win,

Melbet,

KoolBet237,

Mais jouer avec les fines fleurs des bookmakers n’est pas suffisant. Encore faut-il que tu sois capable de choisir celui qui te donne les meilleures chances de devenir riche.

Pour ça, tu dois connaître les bonus que chaque bookie propose pour fidéliser ses joueurs. Pourquoi est-ce aussi important ? Car les bonus sont leur principale arme pour se démarquer de leurs concurrents. C’est exactement la raison pour laquelle certains sont très généreux.

Quels bookmakers proposent les meilleurs bonus ?

Il y en a un qui les domine tous, c’est 1Win. Avec ce bookmaker, il te suffit de déposer 5FCFA pour que tes gains soient majorés de 500%. Pour gagner, il te suffit d’une chose : parier sur des cotes minimum de 3.00. Tu peux gagner jusqu’à 300 000 FCFA.

Tu penses pouvoir le faire ? Si tu as des doutes, sache que Koolbet237 te facilite la tâche, puisqu’il te permet de parier sur des cotes de 1.40 seulement. Par contre, le montant minimum que tu vas devoir parier est de 500 FCFA. Surtout, ton gain maximum ne peut pas dépasser 10 000 FCFA pour profiter du bonus.

Certes, tu as bien plus de chance de remporter le bonus en pariant sur des rencontres à une cote de 1.40 au lieu de 3, mais l’excitation ne sera pas du tout la même.

Qui est le meilleur bookmaker au Cameroun ?

Entre les 6 bookmakers que nous vous avons cités dès le début de cet article, la course est très serrée. Tous sont bien notés par leurs utilisateurs. Le service client est au-dessus de standards de la profession et ils se sont tous adaptés à l’Afrique.

Pour placer son argent chez eux et parier en ligne, il est possible d’utiliser :

Orange Money,

Voucher,

Wari,

MTN Money,

Bitcoin,

Neteller,

Mastercard,

Visa,

Certains ont jusqu’à 9 modes de versement et de retrait des gains différents.

Comment gagner gros aux paris sportifs ?

Ton objectif n’est pas celui du bookmaker. Si tu veux gagner le gros lot, lui ne veut surtout pas que tu repartes avec la caisse. Dès lors, lorsque tu vas faire des paris combinés, son objectif est de te proposer des cashout. C’est-à-dire des opportunités de gagner une belle somme d’argent plutôt que de prendre le risque de tout perdre sur un pari raté.

Si tu veux gagner gros, tu vas devoir refuser absolument ces cashout et tenir bon sur ton intuition. Si tu as la grinta, alors tout va bien se passer et tu gagneras le jackpot. Si tu flanches et que tu repars avec le cashout, tu pourras au-moins te dire que tu as réalisé un beau gain.

Si tu veux notre avis, fais-toi confiance !