CAMEROUN :: 2025: Eloundou Essomba fait de la distribution de l'eau et de l'énergie sa priorité :: CAMEROON

Ce sont là, l'un des défis majeurs que se donne Gaston ELOUNDOU ESSOMBA, le ministre camerounais de l'Eau et de l'Energie ( MINEE) , pour l'année 2025. Le membre du gouvernement l'a exprimé au cours de la conférence annuelle des services centraux et déconcentrés de son administration, qu'il a présidée. C'était le vendredi 7 février 2025.

Gaston ELOUNDOU ESSOMBA est conscient de l'importance inestimable d'un approvisionnement fluide et régulier en eau et électricité. Il en fait donc un défi majeur pour la nouvelle année. D'où même le thème «Approvisionnement en eau et en énergie : enjeux et défis d’adéquation entre la production, le transport et la distribution », qui a été le fil conducteur de la conférence annuelle des services centraux et déconcentrés du ministère de l'Eau et de l'Energie. Pendant la rencontre, le ministre

Au cours de la rencontre, le ministre a rappelé les objectifs du ministère, tournés selon lui, vers un accès amélioré à l’eau et à l’energie. L'un des objectifs des travaux de Yaoundé était d'explorer des solutions innovantes pour revitaliser les secteurs du transport et de la distribution. Toute chose qui aux dires du MINEE, repose sur l'ambition d’améliorer l’accès des populations à l’eau potable et à l’énergie, en orientant les discussions vers l’identification de méthodes et de modèles efficaces pour atteindre cet objectif crucial. En effet, le secteur eau et énergie est sous pression. Subdivisé en trois segments: production, transport et distribution, il faudrait assurer une adéquation entre les trois segments.

Des réalisations remarquables

Pour ce qui est de l’eau, la Stratégie Nationale de Développement ( SND 30 ) demande de porter le taux d’accès de 64,7% en 2014 à 90% en 2030. En 2024, et même si tout n'a pas roulé sur du velours, l'on aura cependant expérimenté une année riche en accomplissements.Plusieurs projets ont été réalisés, et d’autres, en cours de réalisation. L’on peut par exemple citer le projet d’approvisionnement en eau potable de Yaoundé et ses environs (Paepys). Il produit 300 000 mètres cubes par jour. Mais, le problème de la vétusté des ouvrages de distribution s’est rapidement posé. Et dans l’urgence, à indiqué Gaston ELOUNDOU ESSOMBA, le président de la République a fait débloquer 10 milliards francs CFA pour l’édification d’un réseau de distribution, afin que l’eau potable parvienne dans les ménages. Avec cette cagnotte, la Cameroon water Utilities Corporation ( CAMWATER ) a pu engager des travaux pour réhabiliter tous les réseaux de distribution.

Pour le MINEE, « on va faire beaucoup de travaux d’extension des réseaux pour amener l’eau dans les nouveaux quartiers. Dans la même veine, on va travailler dans les réseaux qui existent déjà pour donner beaucoup plus de pression parce qu’il y a des points qui sont tels que même quand le réservoir est plein, l’eau n’y arrive pas. Il faudra installer des dispositifs de suppression pour permettre à ces points d’avoir accès à l’eau potable ».

Dans la même dynamique, le projet d’alimentation en eau potable de Douala et ses environs a été lancé en fin d’année dernière. Il devrait produire 400 000 mètres cubes d’eau par jour.

Le milieu rural n’est pas en reste. Plus de 24 000 ouvrages d’hydraulique sont fonctionnels. Des projets sont en cours, notamment l’AEP 9 villes (Maroua - région de l'Extrême- Nord-, Garoua - région du Nord -, Garoua-Boulai - région de l'Est -, Dschang - région de l'Ouest - , Yabassi - région du Littoral ).

Pour ce qui est de l’électricité, l'on peut saluer la mise en service progressive du barrage de Nachtigal. Avec ses 420 mégawatts introduits dans le Réseau Interconnecté Sud ( RIS), il fournira 30% de l’énergie nécessaire au Cameroun.

Cap sur 2025

Gaston ELOUNDOU ESSOMBA place l'année 2025 sous le signe du transport et de la distribution. Il rappelle à cet effet que des efforts en termes de production ont été fournis, mais le nœud gordien demeure le transport et la distribution. Selon Gaston Eloundou Essomba, « il faudrait que les infrastructures de transport et de distribution soient mises au même niveau que l’infrastructure de production. C’est pour cela que cette année 2025, nous allons concentrer notre action principalement sur les réseaux de transport et de distribution pour permettre l’impact des infrastructures de production dans tous les ménages ». C’est la raison pour laquelle d’importants travaux de réhabilitation des réseaux de transport ont été entrepris pour permettre aux ménages et aux entreprises de bénéficier de cette production. Ce, avec l’apport de la Société Nationale de Transport d'Electricité ( SONATREL) de l'électricien ENEO, et la CAMWATER. Et le ministre de l'Eau et de l'Energie de renchérir que « si on n’est pas efficaces et efficients dans le transport et la distribution, il peut arriver que cela ne soit pas perceptible au niveau des populations. Nous pensons que c’est à ce niveau-là qu’il y a problème aujourd’hui ». Et pour ce faire, les ambitions pour 2025 sont élevées. « On va remplacer la plupart des transformateurs qui sont aujourd’hui vétustes ou dépassés. Nous allons travailler sur les lignes d’ossatures pour éviter les interruptions qui sont dues aux chutes des poteaux en bois. Nous avons au moins 1.600.000 poteaux en bois aujourd’hui et au moins 40% sont vétustes. Voilà pourquoi nous sommes en train d’engager une vaste campagne de remplacement des poteaux en bois par des poteaux en béton. Ceci va nous permettre d’avoir un réseau beaucoup plus stable », a précisé Gaston ELOUNDOU ESSOMBA.

Le Cameroun s’est lancé dans une course contre la montre, et le gouvernement reconnaît les défis énormes ainsi que les les difficultés y afférents. Cela est entre autres dû au fait que dans les années 90, pendant 25 ans, le pays n’a pas investi dans le secteur de l’énergie. Or, la démographie a explosé entre temps, et la demande, avec. Selon le MINEE, il est question de se rattraper aujourd’hui.

En finir avec les perturbations dans les sous-secteurs eau et électricité

