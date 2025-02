CAMEROUN :: Fête de la jeunesse 2025 : échos dans l'arrondissement de Yaoundé 1er. :: CAMEROON

Vêtus de leurs plus beaux atouts les jeunes de l'arrondissement de Yaoundé 1er accompagnés de leurs encadreurs ont pris d'assaut aux premières heures de ce 11 février l'avenue de Bata Nlongkak afin de répondre à la traditionnelle cérémonie marquant le défilé de la fête de la jeunesse rendue à sa 59ème édition.

C’était sous la présidence du Sous Préfet, Harouna Nyandji Mgbatou et en présence des forces de sécurité, des autorités traditionnelles et des populations locales venues en masse.

Les jeunes de l’arrondissement de Yaoundé 1er, à travers des chants, ont exprimé leur savoir faire et promis d’être matures et responsables pour cette année électorale, on pouvait le lire à travers les pancartes et les chants exécutés durant le défilé.

Notons que, c'est sous le regard bienveillant du Sous Préfet, Harouna Nyandji Mgbatou qui s’est dit satisfait de l’organisation.

Près de trois heures d'horloge en sons et en couleurs, ces tout petits élèves issus des établissements scolaires que compte l'arrondissement de Yaoundé 1er aux regards confiants ont marqué d'une empreinte indélébile cette 59e édition de la fête de la jeunesse.

« Je suis ravie d’avoir défilé ce jour. Nous étions très à l’aise dans les rangs », nous confie Ange Mvogo, participante au défilé de la Fête de la jeunesse.

Pour clôturer en beauté cette célébration, un cocktail a été offert à la jeunesse, par le sous préfet Harouna Nyandji Mgbatou, dans la salle des actes de la mairie de Yaoundé 1er.