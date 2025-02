CAMEROUN :: Disparition du corps de la veuve Ngono Ayina Honorine : la famille annonce des poursuites judiciaire :: CAMEROON

La famille de la veuve Ngono Ayina Honorine a annoncé son intention d’engager des poursuites judiciaires contre l’hôpital central de Yaoundé, six jours après la disparition mystérieuse de son corps à la morgue. Cette affaire, qui a suscité l’émoi au sein de la communauté, met en lumière des dysfonctionnements inquiétants dans la gestion des dépouilles mortelles au Cameroun.

Selon Me Athanase Henri Atangana, petit-fils de la défunte, la famille a décidé de porter plainte contre l’établissement hospitalier, en ciblant particulièrement les responsables de la morgue. « Nous ne pouvons pas rester silencieux face à une telle négligence. Le corps de notre grand-mère a disparu sans explication, et nous exigeons des réponses claires et des sanctions », a-t-il déclaré.

La disparition du corps de la veuve Ngono Ayina Honorine remonte à la semaine passée. Depuis, malgré les recherches intensives menées par la famille et les autorités, aucune trace de la dépouille n’a été retrouvée. Cette situation a plongé les proches de la défunte dans un profond désarroi, d’autant plus que la matriarche était une figure respectée dans sa communauté.

Une affaire qui interpelle

Cette affaire soulève des questions cruciales sur la gestion des morgues au Cameroun. Comment un corps peut-il disparaître sans laisser de traces dans un établissement aussi important que l’hôpital central de Yaoundé ? Les familles des défunts peuvent-elles encore faire confiance à ces institutions pour préserver la dignité de leurs proches décédés ?

La famille de la veuve Ngono Ayina Honorine espère que ces poursuites judiciaires permettront non seulement de faire la lumière sur cette disparition, mais aussi de pousser les autorités à renforcer les protocoles de sécurité dans les morgues. « Nous voulons que cela serve de leçon pour éviter que d’autres familles ne vivent un tel calvaire », a ajouté Me Atangana.

Réactions et soutiens

Depuis l’annonce des poursuites, de nombreux citoyens et organisations de la société civile ont exprimé leur soutien à la famille. Des appels à une réforme du système de gestion des morgues ont également été lancés, afin de prévenir de telles situations à l’avenir.

La famille de la veuve Ngono Ayina Honorine reste déterminée à obtenir justice. « Nous ne nous arrêterons pas tant que nous n’aurons pas obtenu des réponses et que les responsables n’auront pas été sanctionnés », a conclu Me Atangana.