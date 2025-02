CAMEROUN :: Village Maka 2 : plus de 300 élèves consultés par deux pédiatres espagnoles :: CAMEROON

Les consultations ont eu lieu dans cet établissement, don de Rena et Jean-Louis Dumas, les 30 et 31 janvier derniers en présence de la communauté éducative.

Ecole publique de Maka 2. Arrondissement de Foumbot, département du Noun, région de l’Ouest- Cameroun. Le drapeau vert-rouge-jaune fixé au mât, flotte juste devant le bloc de deux bâtiments composés de quatre salles de classe sortis des terres. Les anciennes salles de classe construites en brique de terre ont été détruites.

Il est environ 13 heures le 31 janvier dernier. La cour de récréation de l’établissement grouille d’élèves. Malgré la canicule, ces apprenants habillés en uniforme rose sont enthousiastes. Certains se désaltèrent à partir d’un bidon de cinq litres d’eau potable posé sous un arbre servant d’abri du soleil. Le précieux liquide est sorti des robinets issus d’un projet inauguré le 30 décembre dernier et réalisé dans le cadre du partenariat entre la Fondation Jean Félicien Gacha et le groupe Aquavera.

Les institutrices hurlent à l’effet de les ordonner. Ils sont appelés à ne pas courir dans tous les sens ; sinon d’être calmes et assidus. « Restons disciplinés. Nous avons une visite historique dans notre école aujourd’hui », lance une enseignante à haute voix. Ses collègues s’affairent à apprêter les deux salles de classe de la maternelle. Ces enceintes transformées en salle d’hôpital doivent servir de cadre aux consultations. Une première salle pour la prise des paramètres. C’est le cas du nommé Adamou Salifou âgé de cinq ans, qui pèse 17 kilogrammes et mesure 1,6 mètre de taille. Son diagnostic établi montre qu’il est « bien nourri mais doit suivre un traitement contre une dermatite ancienne ».

Dans l’autre salle, attendent deux médecins pédiatres espagnoles : Dr Maite Aranzalal venue de Bilbao et Dr Dolors Canadell de Barcelone. Une valise contenant des médicaments, des équipements médicaux et des brosses à dents sont posés sur une table. Un lit permet de les plonger dans l’environnement hospitalier. Elles touchent les enfants étant déjà passés aux prises de paramètres sur tout ou partie du corps. Le petit Aliou crie à tue-tête quand une spécialiste palpe son ventre. Son cas attire plus d’attention, mais rien de si grave.

Après plus de 300 enfants consultés, le constat général qui se dégage est celui de la malnutrition. A cet effet, les spécialistes conseillent les légumes, les fruits et le poisson qu’on trouve facilement dans la zone. Elles ont recommandé de ne plus leur donner des bonbons, les biscuits fourrés ou encore les arachides caramélisées. C’est du fait que plus de 70% de ces enfants ont des problèmes d’attaques de caries dentaires. Sur les questions de peau, les médecins espagnoles recommandent aux parents de laver les enfants au moins deux fois par jour avec du savon.

Les deux pédiatres font partie de l’équipe de médecins européens de la 2e édition de la grande campagne gratuite des chirurgies gynécologiques initiée par l’Ong Fondation Jean Félicien Gacha en partenariat avec la fondation Dexeus Mujer et l’Hôpital protestant de Bangwa.

L'équipe Dexeus ayant fait le déplacement de Barcelone est dirigée par le Dr Pere Barri et composée de 20 personnes : 10 chirurgiens spécialistes en gynécologie, obstétrique, reconstruction plastique, trois infirmières de bloc opératoire, un anatomopathologiste, trois anesthésistes, deux pédiatres et une coordinatrice projet. Démarrée le du 28 janvier dernier, la campagne dure jusqu’au 7 février prochain.

La fondation Jean Félicien Gacha formule ses remerciements aux ambassadeurs du Cameroun en Espagne et de l’Espagne au Cameroun pour leur sens de grande diplomatie ayant permis que cette campagne se tienne dans de très bonnes conditions. La vision de l’Ong repose sur des missions et des valeurs sur la formation et la transmission des savoirs qu'elle n'a cessé de développer et perpétuer depuis plus de vingt ans en écho à la devise : « Il faut aider les autres, écouter les autres, respecter les autres, guérir les autres et surtout aimer les autres », exprimée en son temps par le feu Jean-Félicien Gacha.