CAMEROUN :: Union Sportive de Douala : Franck Happi débarqué :: CAMEROON

Les supporters de cette équipe ont réclamé la tête du Président du Conseil d’Administration ce lundi 27 septembre 2021, à travers plusieurs manifestations dans la ville de Douala.

Les services du gouverneur de la Région du Littoral ont été envahis vendredi 24 septembre 2021, par une pléthore des supporters du football qui se réclamaient être les supporters de l’Union Sportive de Douala. Habillés pour la plupart en maillot verts et blancs, et portant des pancartes sur lesquelles il était écrit : « nous cherchons Franck Happi, nous savons qu’il est ici comme à toutes les élections depuis qu’il est arrivé à la tête de l’Union de Douala ». Certaines de ces pancartes portaient des messages tels : « Franck Happi, dégage », « Nous ne te voulons plus à la tête de l’Union », etc…

Ces supporters qui venaient changer l’atmosphère plutôt calme autour des élections dans les départements ont été chassés par les services de sécurité de l’enceinte qui abrite les bureaux du gouverneur du Littoral.

Une vidéo, ça va aller !

Ces supporters n’ont pas capitulé. Munis de leurs pancartes, ils se sont dirigés vers la gare de Bessengue, qui abrite une salle de gym appartenant à Me Wakam, un des derniers lieutenants de Franck Happi. Installés, ils ont déballé leurs pancartes et envoyé des messages à travers une vidéo devenue virale : « Nous te disons au revoir. Franck Happi, tu as déjà trop volé. Tu es le meilleur président, parce que parmi tous les présidents, c’est toi qui es venu faire descendre notre équipe.

Même le créateur Kouam Samuel n’a pas pu. C’est toi qui viens faire descendre l’Union Sportive de Douala. Tu n’as pas honte ? En 63 ans, personne n’a réussi ton exploit. Nous préférons offrir un paquet, un bouquet de fleurs pour toi, parce que tu es le meilleur président. Va créer ton équipe à Bafang, à Bana. Tu ne vois pas ce que Domkeu a fait ? Nous ne t’appartenons pas ! Union n’est pas ta maison, Union n’est pas ta boutique. Nous les supporters, nous sommes revenus.

Deux personnes d’un certain âge sont mortes à Bepanda, quand elles ont appris que l’Union est descendue. Tu vas payer ça à combien ? Dieu voit tout, il connait tout, même les pensées de nos cœurs ; tu cours encore derrière l'Union ? En venant dans l’Union, tu n’avais rien aujourd'hui, tu as quatre voitures. Tu n’iras pas à Yaoundé avec le mandat de l’Union ». Une vidéo qui a fait le tour de la toile et qui a obligé une sortie du comité des sages par un communiqué signé du Prince Emmanuel Ngassa Happi ce 27 septembre 2021 dans lequel on peut lire que les quatre membres du bureau de gestion élu au dernier congrès ont déposé leur démission. Il s’agit de Franck Happi, Paulin Nzuko, Polycarpe Kenmogne et Bernard Yankam.

On annonce un Tchadien à la tête du club au million de supporters pour la saison prochaine. Mais jusqu’à cette date du 27 septembre 2021, rien n’est encore sûr. Après dix années passées à la tête de la présidence du conseil d’administration de l’Union sportive de Douala, Franck Happi est chassé par les supporters.