CAMEROUN :: Deux ministres dans les Combats des régions anglophones :: CAMEROON

Apres les attaques qui ont fait des morts dans la région du nord-ouest, deux ministres sont descendus dans le chaudron du NOSO.

Et pourtant, le ministre de l’administration territoriale, Paul Atanga Nji, par ailleurs élite du Nord-ouest rassurait il n’y a pas longtemps : la situation dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest est sous contrôle. Il n’en fallait pas plus pour que les combats reprennent, avec une brutalité déconcertante. Plus de 20 soldats tués en l’espace d’une semaine. Le quotidien Le Messager s’interroge « Pourquoi nos soldats meurent » Non sans pointer le doigt accusateur sur les magistrats. Pour le journal, Le président de la Conac dénonce la corruption rampante de certains magistrats à qui de redoutables criminels reversent de fortes sommes d’argent au prix de leur liberté.

Le gouvernement s’est mobilisé pour apporter la paix aux populations. A Buea, le premier ministre Dion Ngute a apport « Un message de paix ». Pour le quotidien Cameroon Tribune, En visite de travail hier dans le chef-lieu de la Région du Sud-Ouest, e Premier ministre, Joseph Dion Ngute a présidé la deuxième session du Comité de suivi des recommandations du Grand dialogue national. Il en a profité pour exhorter une nouvelle fois les populations à appuyer les autorités et les

forces de sécurité pour un retour à la stabilité.

Mais aussi dans le but de s’enquérir sur l’avancement des travaux du projet présidentiel de reconstruction de ces régions touchées par la crise, Dion Ngute dans le NoSo : « Sur les chemins escarpés de la paix...» poursuit Le Messager.

Beti Assomo quant à lui est descendu « Sans fleur au fusil » dans le Nord-ouest. Le quotidien Mutations écrit que, Sur un ton ferme, le ministre délégué à la Défense remobilise les troupes à Bamenda après les dernières attaques meurtrières. Le coup de gueule du Mindef aux ‘’ donneurs de leçons ‘’. Une position que partagent le Pelican « Sale temps pour les terroristes ». Et Le National « L’assaut décisif ».

Le Quotidien quant à lui estime que le ministre est allé « Réconforter et réarmer le moral des troupes ». Sur très hautes instructions du chef de l’Etat, le ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense a effectué le mercredi 22 septembre 2021, une visite de travail dans la RMIAS, plus précisément à Bamenda...