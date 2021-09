CAMEROUN :: Santé : Emmanuel Nkwetta, annonce la grande conférence de la médecine :: CAMEROON

Le médecin- gynécologue, tradi-praticien et spécialiste en voyage, va présenter au cours de cet évènement prévu à Douala le 28 octobre 2021, la sortie de son livre vidéo intitulé : « A travers le Miroir ».



Emmanuel Nkwetta, annonce la Grande conférence de la médecine au Cameroun. Le médecin-gynécologue, tradi-praticien et spécialiste en voyance souhaite contribuer à la guérison des patients souffrants de diverses pathologies à travers la médecine moderne, la médecine traditionnelle et même par le biais de la religion. L’évènement prévu au cinéma l’Eden, à Douala le 28 octobre 2021 est destiné aux personnes de tous les âges. Parmi les articulations au programme de cette rencontre, figure la présentation officielle au public, du livre vidéo intitulé : « A travers le Miroir ».





La publication en question est la deuxième édition de ce livre publié pour la première fois en 2013 en version physique. « J’ai décidé de la faire en vidéo parce que dans la première édition, il y avait des gens qui ne connaissaient même pas que la tortue a l’œuf. Beaucoup de gens ne connaissaient pas le roi des herbes, beaucoup de gens ne connaissaient pas le jujube parce que c’était en écrit. J’ai dit qu’il faut que je fesse en vidéo, là quand je parle par exemple de l’huile d’olive, je vous la montre, du parfum miracle, je vous le montre », explique Emmanuel Nkuetta qui sera assisté de quelques-uns de ses pairs, à l’instar du Dr Effim Christopher, du Dr colonel Weriwoh, du Pr Ouba et de l’Imam Aladji Modibo.



La participation à cet évènement se fait exclusivement sur réservation. « Cela veut dire que si n’avez pas réservé, vous ne pourrez pas venir », prévient l’organisateur. Diplômé de Constanta, en Roumanie en 2016, Emmanuel Nkwetta, se spécialise actuellement en gynécologie en Allemagne. Auteur de plusieurs ouvrages, Emmanuel Nkuetta, bien connu dans les médias, a publié en 2009, « Le mystère d’Afrique ». Le livre explique des situations mystérieuses qui arrivent en Afrique. Notamment, des accidents, des couches de nuit, des consommations pendant les rêves, la malchance, des temps difficiles etc. Quatre ans plus tard, l’auteur propose aux lecteurs, la première édition du livre intitulé « A travers le miroir », qui aborde et propose des solutions aux questions de santé traditionnelle et moderne.