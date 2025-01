CAMEROUN :: Le Pr Assako Assako admis à l'Académie des Arts, des Cultures d'Afrique et des Diasporas africaines :: CAMEROON

Le Prof. René Joly ASSAKO ASSAKO est désormais membre de la prestigieuse Académie des Sciences, des Arts, des Cultures et des Diasporas Africaines ( ASCAD) dont le siège est à Abidjan en Côte- d'Ivoire. L'universitaire camerounais a été admis dans le Domaine des Lettres et Sciences humaines.

Depuis le 26 décembre 2024, le Prof. René Joly ASSAKO ASSAKO, et non moins 1er vice-recteur de l'Université d'État de Douala, président de la Société Camerounaise de Géographie, a fait son entrée dans l'Academie des Sciences, des Arts, des Cultures d'Afrique et des Diasporas ( ASCAD). Le Prof. René Joly ASSAKO ASSAKO a remplacé le défunt Professeur Émérite Yves COPPENS. Le célèbre paléontologue et paléoanthropologue français a quitté ce monde en 2022. Et depuis sa mort, sa place au sein de cet autre Club des Immortels était restée vacante.

Le Professeur René Joly ASSAKO ASSAKO qui reste discret dans les mondanités, et est l'administrateur universitaire le plus capé des universités d'État du Cameroun, avec 15 ans d'affilée au poste de vice-recteur ( Université de Yaoundé 2, Université de Yaoundé 1 et Université de Douala ), a déposé sa candidature auprès de l'ASCAD le 08 décembre 2023.

" Après examen et délibération, les membres dudit Domaine ont émis un avis favorable en recommandant au Collège de l'ASCAD votre admission. Je saisis cette occasion pour porter cette information à votre connaissance et vous adresse au nom de l'ensemble de l'Académie, mes chaleureuses félicitations ", écrit le président de l'ASCAD, le Prof. AKÉ G.M.N'GBO, président de l'ASCAD, ce 26 décembre 2024.

Et de poursuivre :

" vous souhaitant plein succès dans cette nouvelle fonction, je vous prie d'agréer, cher collègue, l'expression de mes salutations cordiales".

Pour plusieurs observateurs, l'entrée du Prof. René Joly ASSAKO ASSAKO au sein de l'ASCAD est le juste couronnement d'un universitaire de haut dont la voix n'est connue que dans les cercles de réflexion et les activités de recherche. Le nouveau membre de L'ASCAD est auteur d'un grand nombre de publications en sciences humaines et sociales, mais aussi en littérature où il est un auteur prolifique.