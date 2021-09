CAMEROUN :: Élection à la Fécafoot : Samuel Eto’o candidat :: CAMEROON

L’ancien capitaine des Lions Indomptables a annoncé officiellement sa candidature à travers une déclaration publiée sur son compte Facebook.

Samuel Eto’o Fils sera candidat au poste de président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot). L’ancien capitaine des Lions Indomptables l’a fait savoir dans une longue déclaration partagée hier, 21 septembre sur son compte Facebook. Il lève ainsi le voile sur des supputations qui alimentaient l’opinion depuis plusieurs semaines. « Après mûre réflexion, j’ai pris cette liberté par amour du Cameroun et par passion pour notre football ».

Le Lion est d’attaque dans un contexte marqué par des procès et des contestations interminables. Son propre diagnostique n’est pas du tout reluisant. Il se souvient d’ailleurs qu’en 2018, il avait soutenu la candidature de Seidou Mbombo Njoya dont l’élection a été annulée par le Tribunal arbitral du sport (Tas). « Il vous souvient qu’il y a trois ans, j’ai soutenu un projet dont les promesses me paraissaient dignes d’intérêt pour l’avenir de notre football. A l’heure du bilan, je n’ai pas de regrets même si les fruits n’ont pas tenu la promesse des fleurs. En revanche, il est important de partir de cette déception pour un changement maîtrisé et mieux encadré ».

Face à ce constat amer, l’ancien joueur du Fc Barcelone se positionne comme le candidat en même de relever le niveau du football camerounais. Il milite pour la bonne gouvernance et la réforme qui devraient conduire à la modernisation de la fédération. « C’est pourquoi je prends aujourd’hui devant vous, l’engagement de présenter à l’approbation des délégués que vous avez élus, un projet futuriste et novateur », a-t-il précisé. Dans son programme, Samuel Eto’o Fils voudrait donner une autre image aux championnats locaux afin de les rendre plus attractifs et surtout réguliers ; ce qui a fait défaut cette saison. Il ambitionne également restaurer l’esprit de conquête au sein des différentes sélections nationales.

Samuel Eto’o Fils avait déjà posé sa candidature au poste de délégué dans le département de la Sanaga Maritime, région du Littoral. Sa stratégie était donc d’aller de la base vers le sommet. Pour rappel, l’ancien attaquant d’Inter de Milan est le troisième Lion Indomptable à annoncer officiellement sa candidature jusqu’ici après Jules Denis Onana et Maboang Kessack.