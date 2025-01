CAMEROUN :: Jacques Fame Ndongo accusé de manipulation médiatique contre le Pr Jean Calvin Aba’a Oyono :: CAMEROON

Jacques Fame Ndongo, ministre de l’Enseignement supérieur au Cameroun depuis 20 ans, est une figure controversée. Connu pour son refus catégorique de toute critique, il est aujourd’hui au cœur d’une polémique impliquant le Pr Jean Calvin Aba’a Oyono, un universitaire réputé pour ses prises de position sans concession.

Un ministre sous le feu des critiques

Jacques Fame Ndongo, souvent décrié pour sa gestion de l’Enseignement supérieur au Cameroun, est accusé d’avoir orchestré une campagne de diffamation contre le Pr Jean Calvin Aba’a Oyono. Ce dernier, connu pour sa verve caustique, a récemment critiqué le ministre, pointant du doigt son management et son refus d’accepter les critiques constructives.

En réponse, Jacques Fame Ndongo aurait sollicité Paul Ngouare Kindji, directeur de publication du journal "Réalités Plus", pour attaquer l’honorabilité du Pr Aba’a Oyono. Ce journal, peu connu en dehors des forums WhatsApp, est accusé d’être un outil de diffamation au service du ministre.

Une plainte déposée contre le journaliste

Face à ces attaques, le Pr Jean Calvin Aba’a Oyono a décidé de porter plainte contre Paul Ngouare Kindji. Ce dernier, réalisant la gravité de la situation, aurait supplié le professeur de l’excuser, affirmant avoir agi sous la pression de Jacques Fame Ndongo. Selon lui, le ministre l’aurait « mis à contribution » pour exécuter ce qu’il qualifie de « sale boulot ».

Cette affaire met en lumière les méthodes controversées de Jacques Fame Ndongo, qui semble privilégier la répression des critiques plutôt que le dialogue et l’amélioration du système éducatif camerounais.

Un système éducatif en crise

Depuis deux décennies, Jacques Fame Ndongo dirige le ministère de l’Enseignement supérieur avec un bilan mitigé. De nombreux observateurs estiment que son management a contribué à l’affaiblissement du système éducatif camerounais. Les universités publiques sont confrontées à des problèmes récurrents : manque de ressources, grèves fréquentes, et baisse de la qualité de l’enseignement.

Le Pr Jean Calvin Aba’a Oyono, en critiquant ouvertement le ministre, a mis en lumière ces dysfonctionnements. Cependant, au lieu de répondre par des arguments constructifs, Jacques Fame Ndongo a choisi la voie de la diffamation, selon les accusations portées contre lui.

Un appel à la transparence et à la réforme

Cette affaire soulève des questions cruciales sur la gouvernance de l’Enseignement supérieur au Cameroun. Les universitaires et les étudiants réclament une plus grande transparence et une réforme en profondeur du système. La gestion autoritaire de Jacques Fame Ndongo, ainsi que son refus d’accepter les critiques, sont perçus comme des obstacles majeurs à l’amélioration de l’éducation au Cameroun.

L’affaire opposant Jacques Fame Ndongo au Pr Jean Calvin Aba’a Oyono illustre les tensions et les dysfonctionnements qui minent l’Enseignement supérieur camerounais. Il est urgent que les autorités prennent des mesures pour garantir une gestion plus transparente et plus efficace de ce secteur crucial pour l’avenir du pays.