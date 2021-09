CAMEROUN :: Comment le cabinet Atou a empêché des prédateurs de voler 220 milliards FCFA :: CAMEROON

Faisant l'objet de plusieurs attaques non fondées, et alimentées de calomnies par des prédateurs de la fortune publique qui n'ont jamais digéré d'avoir été empêchés de faire main basse sur les actifs résiduels des ex ONCP, ONCPB et REGIFERCAM, le Cabinet Conseil ATOU, par le biais de son Administrateur Général, Monsieur ATOU Lazare, fait une sortie d'une pertinence sans équivoque, à travers un communiqué de presse.

De ce communiqué de presse parvenu à notre rédaction, il se dégage que le Cabinet Conseil ATOU a fait gagner 220 milliards francs CFA à l'État du Cameroun, en lui permettant de savoir que les actifs résiduels des ex- sociétés d'État suscitées, sont passés de 65 milliards en 2006, à 285 milliards francs CFA en 2020. Un calcul rapide démontre que le Cabinet Conseil ATOU a fait gagner 220 milliards francs CFA au Cameroun.

De ce qui précède, il devient donc aisé de comprendre pourquoi plusieurs prédateurs de la fortune publique qui se léchaient déjà les babines sur le butin, en veulent à mort à l'administrateur Général de ce Cabinet Conseil à l'expertise pointue et avérée, et basé à Douala la capitale économique du Cameroun.

Découvrez plutôt l'intégralité du Communiqué de presse du Cabinet Conseil ATOU qui, vient confondre tous les détracteurs, et éclaire l'opinion publique d'une lumière à dénicher la moindre aiguille enfouie.