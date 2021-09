NATHALIE NKOAH : « NOS FRÈRES CAMEROUNAIS LÀ SONT SANS CONFIANCE » :: CAMEROON

L’influenceuse camerounaise a répondu à la demande de Mani Bella qui la supplie de se mettre avec un camerounais lorsqu’elle décidera d’être officiellement en couple.

Une réponse en commentaire sous le post de Mani Bella qui l’implore d’épouser un camerounais le moment venu.

« Ma Nathalie KOAH chérie d’amour. Tout ce que la république et moi-même ci te demandons c’est de ne pas aller très loin quand tu vas te décider officiellement ! Nous avons déjà perdu trop de joyaux dans ce pays ! On te veut avec un « deuxcentstrenteseptlois » (237) stp… », demande Mani Bella dans une publication sur sa page.

La réplique de Nathalie Nkoah ne s’est pas faite attendre. En réponse sous le post, elle écrit :

« Notre Mani Bella internationale je te remercie pour ton intervention qui me flatte. Mais mama j’ai préféré fouiller méthodiquement ailleurs en Afrique !!! car nos frères camerounais là sont sans confiance. Ils aiment les jeux brutaux avec nos organes », a-t-elle écrit avant de conclure « Vraiment j’aime la paix et le sommeil sans perturbation ».

En effet, depuis un moment, l’artiste du Bikutsi connu pour son sens de l’humour, tente de former les couples de star en leur proposant une femme et vice versa pour une union officielle. Ce dimanche matin c’était au tour de Nathalie Nkoah. Elle implore la jeune entrepreneure de se mettre avec l’artiste musicien Sergeo Polo ou alors l’humoriste Fingon Tralala le moment venu et au cas où, elle aura des difficultés à faire un choix.

« Si au moment du choix final tu hésites ou alors, tu te sens confuse fais-moi signe. Je prophétiserai sur le choix final qui te conviendra le mieux car j’ai ce don ces derniers temps ! Je préfère ne pas encore te proposer un frère comme SERGIO POLO (si et seulement s’il est libre évidemment) …Vous avez pourtant les mêmes caractéristiques ! Sapeurs, chic, élégant mais bon. Même avec FINGON TRALALA ça peut aussi donner. Bref », propose l’artiste.

Il y a quelques temps dans ce qu’elle appelle «ma mission nationale actuelle », elle formait le couple de l’artiste Mink’s avec Brenda Biya la fille du président camerounais, Lady ponce et Longue, Mimie et Locko entre autres.