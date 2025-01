CAMEROUN :: QUE SIGNIFIE LE « N’AYEZ PAS PEUR » DES EVEQUES :: CAMEROON

Le 11 janvier 2025, les évêques du Cameroun ont adressé une lettre pastorale intitulée « N’ayez pas peur » à la communauté chrétienne et, au-delà, à l’ensemble du pays. Ce message, inspiré d’une exhortation biblique souvent associée à l’encouragement face aux défis, interpelle tant sur le plan religieux que politique. Il vise à raviver l’espérance dans un contexte marqué par des difficultés socio-économiques, des tensions politiques et des préoccupations éthiques.

Le sens spirituel de « N’ayez pas peur »

Sur le plan religieux, cette exhortation puise ses racines dans l’Évangile, où Jésus invite fréquemment ses disciples à ne pas céder à la peur, mais à se confier à Dieu. Pour les évêques, cette phrase est un appel à la foi et à la résilience. Elle invite les chrétiens à rester fermes dans leurs convictions malgré les épreuves qui jalonnent leur chemin. Dans une société où les injustices et les crises multiples peuvent semer le désespoir, ce message cherche à insuffler une force spirituelle et à rappeler la présence de Dieu comme source de consolation et d’espérance. Mais est-ce que nous sommes encore ici dans un contexte religieux ? Je crois non, nous sommes ici à un appel politique des citoyens à qui on demande de prendre ses responsabilités, n’ayez pas peur de descendre dans la rue, n’ayez pas peur d’affronter la police, n’ayez pas de braver les obstacles. C’est ce que le message voile dans sa pure métaphore. le choix de ce titre n’est pas anodin dans le contexte politique actuel du Cameroun.

Il résonne comme un appel implicite à affronter les nombreux défis auxquels le pays est confronté ou seront confrontés. Qu’est ce qui crée la peur ? Le chômage des jeunes La montée du chômage, particulièrement chez les jeunes, crée une situation explosive. Le message des évêques met en lumière cette problématique, en dénonçant indirectement un système économique incapable d’offrir des opportunités à la jeunesse.

La guerre dans les régions du NOSO (Nord-Ouest et Sud-Ouest)

Les évêques ne peuvent ignorer le drame humanitaire et les souffrances causées par le conflit armé dans ces régions. L’appel à ne pas céder à la peur pourrait aussi être interprété comme une invitation à trouver des solutions pacifiques et durables à cette guerre qui divise le pays.

La pauvreté et l’injustice sociale

Les évêques soulignent que le Camerounais moyen ressent un malaise profond, faute de pouvoir accéder au nécessaire pour vivre dignement. Cette observation, bien qu’évidente, est un rappel de l’urgence de repenser les politiques économiques et sociales.

La fiscalité et le bradage foncier

Le message dénonce également les pratiques qui aggravent la précarité, telles que l’iniquité fiscale et le bradage des terres. Les évêques appellent à une gestion responsable des ressources nationales et à la préservation de l’environnement.

La gouvernance politique et l’appel à Paul Biya

Enfin, l’exhortation à « laisser Paul Biya tranquille » pourrait être vue comme une critique des attentes excessives ou des accusations constantes à l’égard de la présidence. Ce passage invite plutôt à une introspection collective et à une responsabilité partagée pour conduire le Cameroun vers un avenir meilleur.

La dimension éthique et morale

Les évêques vont plus loin en appelant les Camerounais à se méfier des citoyens, semeurs de dissensions et de scandales. Cet avertissement met en lumière la nécessité de renforcer l’unité nationale et de promouvoir la justice sociale. La lutte contre la pauvreté, qu’ils qualifient de réalité grandissante, est présentée comme un impératif moral.

Une année de jubilé pour l’espérance

En désignant 2025 comme une année de jubilé pour l’espérance, les évêques rappellent l’importance de renouer avec les valeurs fondamentales de justice, de solidarité et de dignité humaine. Ils réitèrent leur disposition à collaborer avec toutes les forces vives du pays pour œuvrer au rayonnement de ces idéaux. Le message des évêques camerounais, à travers « N’ayez pas peur », transcende le simple appel religieux pour s’inscrire dans une réflexion profonde sur les enjeux politiques, économiques et éthiques du Cameroun. Ce message, porteur d’espérance, invite les citoyens à affronter leurs défis avec courage tout en interpellant les dirigeants sur leurs responsabilités. Il s’agit d’un rappel puissant que la foi et l’action doivent aller de pair pour bâtir une société plus juste et prospère.

Cependant nous émettons des réserves, l’église ne lutte pas et ne condamne pas ouvertement les néocolonialisme occidental soutenu par Rome, par ailleurs elle a beaucoup d’argent qu’elle collecte depuis la nuit des temps, dans un contexte où la misère, le chômage, et la faim gangrènent notre société, il est impératif que les ressources des chrétiens soient prioritairement orientées vers la lutte contre ces fléaux qui affectent directement les plus faibles. Il est inacceptable que des fonds collectés avec foi et sacrifices soient détournés ou investis dans les sièges, alors que les besoins pressants de nos propres communautés restent insatisfaits.

Quand nos églises brillent par leur splendeur, mais que leurs fidèles vivent dans le dénuement, n’y a-t-il pas là une contradiction avec l’esprit de solidarité prôné par les évêques. Les hauts cadres religieux, en tant que bergers du troupeau de Dieu, ont le devoir d’être en première ligne de la lutte contre la pauvreté. Ils doivent s’assurer que chaque franc donné par les chrétiens contribue directement à améliorer les conditions de vie des plus démunis.

Il y a ce problème de culture occidentale qui envahit nos peuples fragiles et tout cela est proclamé par le siège. C’est à l’église camerounaise de lutter contre cette pratique odieuse qui vient d’ailleurs. Ainsi, au lieu de chercher des boucs émissaires ou de laisser la haine et les frustrations proliférer, ils doivent montrer l’exemple ; que les ressources et l’énergie du peuple de Dieu servent à redonner espoir, à restaurer la dignité, et à construire un avenir où la solidarité et la justice seront les piliers de notre société.