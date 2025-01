CAMEROUN :: Edmond Kamguia : « Paul Biya peut entrer dans l’histoire en garantissant des élections démocratiques :: CAMEROON

Dans l’émission Droit de Réponse sur Équinoxe, l’analyste politique Edmond Kamguia a partagé une vision audacieuse pour l’avenir du Cameroun. Selon lui, le président Paul Biya a l’opportunité d’entrer dans l’histoire en garantissant des élections démocratiques, transparentes et libres lors de son départ du pouvoir. Cette déclaration intervient dans un contexte où les appels à une alternance politique se multiplient, portés par les évêques, la société civile et l’opposition.

Un héritage démocratique à construire

Edmond Kamguia a rappelé que Paul Biya avait promis de laisser un héritage marqué par la démocratie et la prospérité. Si la prospérité semble difficile à atteindre sous son régime actuel, la démocratie reste encore possible. « La prospérité, ce ne sera plus possible sous son régime. Mais la démocratie, c’est encore possible », a-t-il déclaré.

Pour Kamguia, Biya a l’occasion de se positionner en arbitre impartial en veillant à ce que les prochaines élections soient les plus démocratiques de l’histoire du Cameroun. Cela implique de ne pas manipuler le fichier électoral, de garantir la transparence du processus et de proclamer vainqueur le candidat ayant réellement remporté les suffrages, qu’il soit au pouvoir ou dans l’opposition.

Un scénario historique pour Paul Biya

Selon Kamguia, si Paul Biya choisit de ne pas se représenter et de superviser des élections libres et régulières, il entrera dans l’histoire comme celui qui a apporté la démocratie au Cameroun. « Il s’assure que sa sortie de scène sera la meilleure qu’il soit. Je pense que dans ce scénario, Paul Biya entrera dans l’histoire pour celui qui a apporté la démocratie au Cameroun », a-t-il affirmé.

Ce scénario permettrait à Biya de quitter le pouvoir en héros, en laissant derrière lui un système politique renouvelé et crédible. Cela renforcerait également la stabilité du pays et ouvrirait la voie à une transition pacifique.

Les appels à l’alternance se multiplient

Les propos d’Edmond Kamguia s’inscrivent dans un contexte où les appels à une alternance politique se font de plus en plus pressants. Les évêques, la société civile, l’opposition et de nombreux citoyens réclament un changement de leadership pour répondre aux défis économiques, sociaux et politiques du Cameroun.

Ces voix critiques soulignent la nécessité d’un renouvellement générationnel et d’une gouvernance plus inclusive et transparente. Pour Kamguia, Paul Biya a l’opportunité de répondre à ces attentes en garantissant des élections libres et équitables.

Les défis à relever

Cependant, ce scénario idéal ne sera pas facile à mettre en œuvre. Il nécessite une volonté politique forte et un engagement sincère en faveur de la démocratie. Les réformes électorales, la transparence du processus et la neutralité des institutions seront des éléments clés pour garantir la crédibilité des élections.

Edmond Kamguia a également insisté sur l’importance de ne pas « tripatouiller le fichier électoral » et de proclamer le vrai vainqueur, qu’il soit du pouvoir ou de l’opposition. Cela renforcerait la confiance des citoyens dans le système politique et ouvrirait la voie à une nouvelle ère pour le Cameroun.

Les propos d’Edmond Kamguia offrent une perspective optimiste pour l’avenir du Cameroun. En garantissant des élections démocratiques, Paul Biya a l’opportunité de quitter le pouvoir en héros et de laisser un héritage positif pour les générations futures.

Alors que les appels à l’alternance se multiplient, il est essentiel que les dirigeants actuels prennent des mesures concrètes pour renforcer la démocratie et répondre aux attentes des citoyens. Le Cameroun a besoin d’un renouveau politique, et les prochaines élections pourraient marquer le début d’une nouvelle ère.