CAMEROUN :: FECAFOOT : Difficultés de programmation des championnats sur les stades de l'ONIES :: CAMEROON

La FECAFOOT (Fédération Camerounaise de Football) a récemment informé les présidents des clubs de football camerounais qu’elle ne peut plus programmer les matchs des championnats professionnels sur les stades administrés par l’Office National des Infrastructures et des Équipements Sportifs (ONIES). Cette annonce intervient en raison de difficultés multiformes rencontrées dans l’organisation des rencontres des championnats MTN Elite One et MTN Elite Two.

Dans un communiqué officiel, la FECAFOOT a expliqué que la situation actuelle rend impossible la poursuite des championnats uniquement dans les stades gérés par l’ONIES. Par conséquent, la fédération a invité les clubs à fournir les noms des stades et les localités où ils souhaitent jouer leurs matchs à domicile. Cette information doit être communiquée au plus tard le mardi 14 janvier 2025 à 15h00.

Responsabilités des clubs

La FECAFOOT a également précisé que les modalités de vente des tickets d’accès aux stades et la gestion des recettes relèvent désormais de la responsabilité des clubs. Cette décision s’aligne sur la grille de répartition des revenus déjà établie. Les clubs qui ne disposent pas de stades pour accueillir leurs matchs à domicile doivent en informer la fédération avant la date limite indiquée.

Une situation complexe

Cette annonce met en lumière les défis logistiques et administratifs auxquels fait face le football camerounais. Les stades gérés par l’ONIES, bien qu’étant des infrastructures clés, ne semblent plus répondre aux besoins actuels de la FECAFOOT et des clubs. Cette situation pourrait impacter le calendrier des championnats et nécessite une réaction rapide de la part des parties prenantes.

Appel à la collaboration

La FECAFOOT a exprimé sa confiance dans la compréhension et la réactivité des clubs pour surmonter ces obstacles. Elle compte sur une collaboration étroite pour assurer la continuité des championnats et préserver l’intérêt du football camerounais.

En résumé, cette décision marque un tournant dans l’organisation des championnats professionnels au Cameroun. Les clubs doivent désormais prendre en charge une partie de la logistique, notamment la gestion des stades et des recettes. Reste à voir comment cette nouvelle approche influencera l’avenir du football dans le pays.