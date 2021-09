CAMEROUN :: Limbe Got Talent : La saison 4 dévoile ses lauréats :: CAMEROON

La quatrième édition de cette compétition a connu son apothéose le dimanche 29 Août dans la cité balnéaire

« Limbe Got Talent » est un événement artistique qui met en compétition plusieurs talents culturels (danseurs, rappeurs etc.) de la ville de Limbe. Une manière de promouvoir la culture Camerounaise et les artistes et talents locaux.

La nuit du 29 Août, jour de la grande finale, fut une nuit historique pour l'industrie du divertissement de Limbe pas comme les autres. Brisant ainsi le rebond, les émotions et l'amour partageant des expériences au sein du Game.

Les lauréats de la 4e saison sont donc désormais connus. En première position du classement général 2021 on a la rappeuse TESSA .Celle la même qui a littéralement bluffé le jury avec sa performance. Son style kamer profond et avec des punchlines lourdes ont levé les foules lors de sa prestation lors de la finale . Elle est suivie par STEEVE (THE FLUETIST) et en troisième position vient YOUNG CHRISSY (DANCER) .

En marge de cette finale , plusieurs Personnes Ont Reçu des Prix De Reconnaissance Pour Leur Contribution Au Développement De La Ville Et Egalement Pour Combler L'écart Entre Les Jeunes Talents Et Les Plus Agés.

A l’occasion du Limbe Got Talent, de nombreuses personnes ont été honorées. Il s’agit en effet de :

- MME ELUNG BRENDA SHEY - meilleur talent limbénien pour le marketing de divertissement kamer, le leadership et le système de soutien des talents.

- MR EBAI LOTTIN - meilleur talent limbénien pour le divertissement et la promotion des talents.

- CHEF HENRY FONDERSON - meilleur talent limbénien pour la promotion de la culture et du divertissement.

- MR HENRY NJALLA QUAN - meilleur talent pour l'intégration sportive et culturelle.

- MR KWI BANGSI AUSTIN - meilleur talent pour la communication et les services communautaires.

- MR YAN ANOKO - meilleur talent pour la promotion des talents, du tourisme, de la communauté et du système de soutien des talents.

- M. ANDREW MOTANGA MUNJEMBA - meilleur talent pour l'art et la culture et homme de la décennie.

- MC CLEANS BUNDES - meilleur talent pour le développement communautaire, la construction et le soutien aux artistes.

- CHEF MOLIVE MOLUNGU OTTO - meilleur talent pour la promotion de la culture et le leadership communautaire.

- MR JAPSI KOMNKAN PRINCE - meilleur talent pour la promotion de la musique et king of the limbe divertissement.

Il faut dire que La ville de limbe respire mieux désormais et le « Limbe got Talent » en est la parfaite illustration. Après avoir été le théâtre de nombreuses scènes dû à la crise anglophone, la ville de Limbe se porte déjà mieux. En effet, le gouvernement camerounais a pris toutes les dispositions pour sécuriser la cité balnéaire Raison pour laquelle le « Limbe Got Talent » a pu se dérouler sans problème et sans crainte.