CAMEROUN :: Gestion des fonds publics pour la Coupe du Monde U-17 Dames : une réforme en action :: CAMEROON

Depuis l’entrée en vigueur de la loi des finances 2025, le Cameroun a amorcé une réforme notable dans la gestion des fonds publics alloués au sport. Désormais, ces ressources ne sont plus administrées par les fédérations sportives, mais directement sous la supervision du ministère des Sports et de l'Éducation physique (MINSEP). Cette mesure vise à renforcer la transparence et à garantir une utilisation optimale des finances publiques.

Un premier test pour la nouvelle gestion des fonds publics

Le 9 janvier 2025, Ferdinand Ngo Ngo, secrétaire général de la présidence de la République, a transmis des instructions précises au ministre des Sports concernant la gestion des 150 millions de FCFA destinés au premier tour éliminatoire de la Coupe du Monde U-17 Dames Maroc 2025. Ces fonds, alloués pour couvrir les dépenses des matchs opposant le Cameroun à l’Égypte les 12 et 18 janvier 2025, ont été répartis en deux tranches :

- 122 627 985 FCFA : tranche ferme pour les dépenses immédiates.

- 37 772 228 FCFA : tranche conditionnelle, débloquée en fonction des performances de l’équipe.

L’objectif est clair : garantir une gestion rigoureuse des fonds publics tout en liant les dépenses à des critères de performance sportive.

Un suivi renforcé exigé par la présidence

Ferdinand Ngo Ngo a également insisté sur la nécessité de rendre compte de l’utilisation de ces fonds. Le ministre des Sports doit transmettre au président de la République un rapport détaillé sur l’emploi de ces ressources, marquant ainsi un tournant dans l’exigence de redevabilité. Ce changement s’inscrit dans une logique de bonne gouvernance, visant à réduire les malversations qui ont souvent entaché les finances sportives au Cameroun.

Une réforme applaudie, mais un défi à relever

Le transfert de la gestion des fonds au ministère des Sports a été salué par de nombreux observateurs comme un pas vers une meilleure transparence. Toutefois, cette réforme pose aussi des défis logistiques et organisationnels. La capacité du MINSEP à gérer efficacement ces fonds sera scrutée de près, notamment dans le contexte des matchs imminents.

La Coupe du Monde U-17 Dames est une opportunité pour le Cameroun de démontrer non seulement son talent sportif, mais aussi sa capacité à gérer des événements internationaux de manière responsable et professionnelle.

Des objectifs clairs pour l’avenir du sport camerounais

Cette réforme pourrait, si elle est bien appliquée, servir de modèle pour d’autres secteurs du sport et, plus largement, pour la gestion des finances publiques au Cameroun. En associant performance et responsabilité financière, le gouvernement cherche à poser les bases d’un développement durable du sport national.

Un tournant décisif pour les politiques sportives au Cameroun

Avec ces nouvelles directives, la présidence de la République montre son engagement envers une gestion efficace des ressources publiques. Les performances des Lionnes U-17 lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Maroc 2025 seront observées avec attention, tant sur le terrain que dans les coulisses de la gestion financière.