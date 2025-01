CAMEROUN :: EDC : Le Dg félicité pour la mise en service complète de l'usine de pied de Lom Pangar :: CAMEROON

Electricity Development Corporation (EDC), a tenu la 54 ème session ordinaire de son conseil d'administration. C'était le 27 décembre dernier à Yaoundé, capitale politique du Cameroun et siège social de cette entreprise à capitaux publics, bras séculier de l'État en matière de politique énergétique.

Les travaux se sont déroulés sous la houlette du président du conseil d'administration (PCA) de EDC, le ministre chargé de Mission à la présidence de la République, Victor Arrey Mengot. Le directeur général ( DG) de EDC, le Dr Théodore Nsangou, rapportait les points inscrits à l'ordre du jour.

Les travaux ont accordé la part belle à:

-- la présentation du Rapport de performance de EDC, exercice 2024 ;

-- l'examen et l'adoption du Projet de performance et de budget 2025 de EDC ;

Avec une attention soutenue, le conseil d'administration a suivi la présentation par la direction générale, du Rapport de performance de EDC de l'exercice 2024, ainsi que celui du projet de performance et de budget de EDC pour l'année 2025.

Au terme des délibérations, le conseil d'administration à :

-- approuvé le projet de performance de EDC pour l'exercice 2025 ;

-- adopté le budget de l'exercice 2025, équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 67 569 017 757 francs CFA, dont 37 017 420 756 francs CFA pour les investissements et la gestion des projets et 30 551 597 001 francs CFA pour le remboursement des emprunts, le fonctionnement et les équipements de EDC, les dépenses d'exploitation des barrages réservoirs ainsi que les dépenses d'exploitation du barrage de Memve 'ele et l'usine de pied de Lom Pangar.

Le Dr Théodore Nsangou félicité par le conseil d'administration

Le conseil d'administration a vivement salué la réussite de l'opération de mise en service complète de l'usine de pied de Lom Pangar ( 30 MW) , non sans mentionner le démarrage des études de faisabilité de l'aménagement hydroélectrique de Mbakaou. Des actions menées sous la maestria du directeur général de EDC, Dr Théodore Nsangou. Le conseil d'administration a aussi exprimé sa satisfaction sur l'évolution de la conception architecturale de deux variantes de l'immeuble siège de EDC.

" Au terme des travaux, le président, au nom du conseil d'administration, a exprimé sa satisfaction et exprimé ses vives félicitations à la direction générale pour la qualité et la pertinence des documents présentés, et l'a encouragée à poursuivre ses efforts pour le rayonnement et l'amélioration constante des performances de EDC ", peut-on lire la la chute du communiqué de fin des travaux, signé du président du conseil d'administration, Victor Arrey Mengot