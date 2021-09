CAMEROUN :: LE MEDIATEUR INTERPELLE LE MINSANTE SUR LE CAS DES FEMMES SOUFFRANT DE FISTULES :: CAMEROON

Le Médiateur Universel à Monsieur Manaouda Malachi, Ministre de la santé

Objet : PRISE EN CHARGE DES FEMMES SOUFFRANT DES FISTULES VESICO-VAGINALES DEMANDE DE RECONDUCTION ET D’EXTENTION DU PROJET PASMNI SOUTENU PAR L’ONU. IL EST IMPERATIF DE SAUVER LES FEMMES QUI RISQUENT DE MOURIR EN DONNANT LA VIE

Monsieur le Ministre,

La Commission indépendante contre la corruption et la discrimination vous présente ses compliments et se fait un devoir, de vous transmettre opportunément, les inquiétudes, attentes et espoirs, des milliers de femmes et de soignants, de la région du grand nord particulièrement.

Comme vous le savez, de nombreuses femmes souffrent des fistules vésico-vaginales, résultant des accouchements souvent pratiquées dans des conditions peu orthodoxes hors des structures sanitaires appropriées.

Le quotidien « Le Jour », du 25 Août 2021, qui livre l’information, nous renseigne que le projet d’appui à la santé maternelle et infantino-juvénile (PASMNI), financé par la banque islamique de développement avec l’appui de l’Unicef et du Gouvernement camerounais, pour sauver la vie à des femmes, risque de prendre fin en cette année 2021. En effet l’hôpital protestant de Ngaoundéré où se déroule le projet, a déjà obtenu des résultats considérables. Ce sont des centaines de femmes qui ont été sauvées et des milliers d’autres arrivent.

Mourir en donnant la vie est la pire des injustices et la plus insoutenable des morts.

La Commission estime que face à cette triste réalité, notre gouvernement doit tout mettre en œuvre pour assurer le renouvellement des financements et élargir la prise en charge

Dans cette attente,

Hautes et fraternelles considérations citoyennes./.