CAMEROUN :: LA FINALITE DU COMMUNIQUE D'ACT-AGIR:AFFICHER LE DIVORCE D'AVEC L'OPPOSITION INCARNEE PAR KAMTO :: CAMEROON

Le communiqué du mouvement ACT-AGIR invitant « les auteurs et acteurs de la cabale abjecte contre CPE à s'abstenir de toute participation aux différentes cérémonies organisées à l'occasion des obsèques » est un acte politique et surtout dévoile la nouvelle trajectoire de ce mouvement.

Sur le plan pratique, est-il possible dans une foule d'identifier des « auteurs ou acteurs d'une cabale » qui pour l'essentiel, s'ils existent, ne seraient forcément pas les plus pressés de venir aux obsèques de l'illustre disparu ?

Par ailleurs, qui détermine la frontière entre ce qui relèverait d'une vraie critique saine et juste contre la "gouvernance CPE" et ce qui serait du registre de la « cabale »? Ce qui veut dire que ce communiqué, comme je l'ai indiqué, pollue la cérémonie d'adieu de cette personnalité, en y réglant malicieusement un contentieux dans lequel il n'avait pas forcément raison, mais pire encore, y installe un climat de belligérance stupide.

En réalité, si des militants et sympathisants du MRC ou simplement des membres de la société civile qui ont exprimé des critiques ou des réserves sur la communication que d'aucun ont qualifié de chaotique de CPE, prennent part aux obsèques, non seulement ils ne seraient pas identifiables, constitués pour l'essentiel de personnes sans grande visibilité, mais surtout une telle cérémonie ne saurait se réduire à une traque au faciès de ceux qui ont « insultés » CPE...

LA VÉRITÉ DONC DE CE COMMUNIQUÉ, C'EST DÉSORMAIS LE CHOIX POLITIQUE DE CEUX QUI SE RÉCLAMENT DE L'HÉRITAGE DE CPE

A vrai dire, la seule personnalité visible, identifiable, qui ferait événement à une telle cérémonie c'est Maurice KAMTO et c'est à lui que s'adresse ce message politique : ACT-AGIR ne se revendique plus désormais de l'opposition telle que pensée et incarnée par Maurice KAMTO et le prétexte est tout trouvé... C'est cette opposition là qui n'est pas la bienvenue à ces cérémonies.

Si ce qui reste de ce mouvement survit à la disparition de son leader, il faut s'attendre à un radical changement de trajectoire ou à un repositionnement politique... Ceux qui au nom de l'opposition défendent cette posture sont donc avisés : ACT-AGIR et Maurice KAMTO c'est fini avec la disparition de CPE.

Quelles conséquences pour l'opposition ?

Il faut dire sans ambages que sur le plan politique le mouvement ACT-AGIR ne pesait que de la stature personnelle de son leader, laquelle a été bonifiée par son alliance avec l'opposition ici incarnée par Maurice KAMTO.

L'opposition perd donc un immense technocrate, probablement un excellent Premier Ministre, mais pas un capital politique vital.

Me Amedee Dimitri Touko Tom

Analyste Politique