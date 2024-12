CAMEROUN :: CAF 2024 : Samuel Eto'o et Mbombo Njoya en lice pour le comité exécutif - Liste complète dévoilée :: CAMEROON

La CAF vient de dévoiler la liste officielle des candidats pour son comité exécutif, révélant notamment la présence de deux figures majeures du football africain camerounais. Cette annonce marque une étape cruciale dans la gouvernance du football continental.

Samuel Eto'o, actuel président de la Fecafoot, se présente comme l'un des candidats phares de cette élection. L'ancien international camerounais, dont la candidature est confirmée, fait cependant face à des défis juridiques. Sa participation définitive reste suspendue aux décisions du Jury d'appel de la CAF prévues mi-janvier et du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) attendues entre février et mars.

Aux côtés d'Eto'o, Seidou Mbombo Njoya, membre sortant du comité exécutif de la CAF, se maintient dans la course. Sa position particulière de candidat sortant lui confère l'avantage de ne pas nécessiter de parrainages, contrairement aux nouveaux candidats.

La répartition géographique des candidats reflète la diversité du football africain. L'Union des fédérations de football d'Afrique centrale (UNIFFAC) présente un contingent remarquable avec quatre candidats, dont les deux Camerounais, mais aussi Jean Guy Blaise Mayolas du Congo et Célestin Yanindji de République centrafricaine.

Le Conseil des Associations de Football en Afrique Australe (COSAFA) montre également une forte présence avec cinq candidats, dont Elvis Raja Chetty des Seychelles et Mac Lean C. Letshwiti du Botswana. La zone Centre-Est (CECAFA) est représentée par Wallace Karia de Tanzanie et Moses Hassim Magogo d'Ouganda.

La CAF démontre son engagement envers le football féminin avec deux candidates : Bestime Kazadi Ditabala de la RD Congo et Anastacia Tsichlas d'Afrique du Sud, témoignant d'une volonté d'inclusion et de diversité au sein du comité exécutif.

Les zones ouest-africaines sont représentées par Mustapha Raji pour l'UFOA A et Kurt Edwin Simeon Okraku du Ghana pour l'UFOA B, complétant ainsi un tableau représentatif de toutes les régions du continent.

La candidature de Samuel Eto'o, président de la Fecafoot, attire particulièrement l'attention des observateurs du football africain. Son expérience en tant qu'ancien joueur de classe mondiale et sa position actuelle à la tête du football camerounais pourraient apporter une perspective unique au sein du comité exécutif de la CAF.