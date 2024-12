CAMEROUN :: DÉPARTEMENT DU KOUNG-KHI: PRINCE MENKAM THÉOPHILE KWENDJEU FAIT UN DON DE LAMPADAIRES À BATOUFAM :: CAMEROON

L’esplanade de la chefferie supérieure de Batoufam, dans la région de l’Ouest brille de 1000 feux. Il est environ 18 heures 30, un 25 décembre 2024. Près de 1500 personnes présentes allument leurs lampes solaires. Prenant ainsi le relais du soleil qui disparaît au crépuscule. Ce sont ces équipements d’éclairage qui éclairent les pas des officiels de la cérémonie de rétrocession du don offert par Prince Menkam Théophile Kwendjeu. La dite cérémonie est présidée par le préfet du département du Koung-Khi, Lanyuy Harry Ngwunti. Les populations bénéficiaires ne cachent pas leur joie à l’arrivée de l’autorité administrative ; tête de file d’une importante délégation composée du sous-préfet de l’arrondissement de Bayangam, Mfopou Aliyou ; de la première adjointe du maire de la commune de Bayangam ; des chefs supérieurs roi des Batoufam, S.M. Inocent Nayang Toukam et son collègue du groupement Fonengop, S.M. Toukap ; des élites et populations des 16 villages du groupement Batoufam.



Le roi des Batoufam est le maitre des cérémonies. Il ouvre le festival de la parole en félicitant le donateur et en le bénissant « pour tout ce qu’il fait pour le Cameroun en général et pour son groupement en particulier ». Prenant la parole en dernier, le préfet du département du Koung-Khi a couvert Prince Menkam Théophile Kwendjeu d’éloges. Il mentionne que « le fils adoptif des Batoufam », a saisi la balle au bond lancée par le chef de l’Etat, Paul Biya ; concernant la participation des Camerounais à la co-construction d’une nation fière de ses fils et filles. « Tu as commencé par la lumière et nos yeux voient maintenant. Nous vous attendons avec l’eau potable, les salles de classe et bien d’autres services sociaux », a-t-il formulé en termes de doléances. Le geste du donateur a indiqué que ces préoccupations formulées par l’autorité administrative ne sont pas allées dans les oreilles de sourd. Le préfet a suggéré de créer des comités de vigilance dans les villages et quartiers pour une meilleure utilisation des lampadaires, et de signaler là où un dispositif est en panne.

Le proviseur du Lycée de Batoufam, René Njomkop ; et le représentant des élites, Dr Kamto Richard ont donné de la voix ; au nom de la communauté éducative et des populations bénéficiaires. Les deux orateurs ont manifesté leur joie et ont formulé leurs reconnaissances au donateur. « Batoufam fête Noël en lumière. Nous avons le cœur rempli de joie », déclarent-ils. Non sans indiquer que même en cas de coupure du courant électrique, les lampes domestiques rechargeables permettront aux élèves d’étudier sereinement. L’élite n’a pas manqué de mentionner que ces lampadaires installés dans les lieux publics du village vont efficacement résoudre le problème d’insécurité marqué par des agressions et des cambriolages. La promesse a été faite d’utiliser les équipements offerts à bon escient.

Montant au créneau à son tour, Prince Menkam Théophile Kwendjeu s’est dit heureux d’être avec ses frères de Batoufam « un jour béni du 25 décembre 2024 ». Il déclare qu’en sa qualité d'élite camerounaise et de militant inconditionnel du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), « parti dans lequel j'ai toujours milité avec foi et détermination, je suis convaincu du nécessaire soutien dont a besoin le chef de l'État, S.E Paul Biya pour parachever sa titanesque œuvre de construction nationale ». Il rappelle que le don d’équipements d’éclairage (près de 1600 lampes publiques et domestiques) et des kits de jouets offerts à plus de 700 enfants de Batoufam n’est que le début de ce qu’il compte faire dans ce groupement. « Nous apportons juste notre modeste contribution pour accompagner le roi des Batoufam qui a marqué son règne sous le signe du développement. Nous sommes toujours impressionnés de voir comment il a transformé tout le village en l’une des destinations touristiques les plus prisées du monde. Nous sommes fiers de notre roi. Fiers de savoir que nous lui apportons notre pour la construction de l’édifice dont il est le maître d’œuvre ».



Le donateur a rappelé que le choix de la date (25 décembre, jour de naissance de l’enfant Jésus, lumière du monde) n'est point fortuit. « En m'engageant à agir ce jour pour que vous soyez mieux éclairés, participe de ma ferme volonté de toujours contribuer, autant que mes modestes moyens me le permettent, au plein épanouissement de nos communautés. Que la lumière que nous vous apportons grâce au dynamisme du roi, n'éclaire pas seulement vos maisons, vos ruelles et vos pas, mais qu'elle illumine davantage vos cœurs », a-t-il conclu en s’inclinant devant le roi et en lui souhaitant longue vie.



Les populations ont arrosé ces discours par des chants populaires accompagnant les reines mères qui ont apporté des présents aux invités du roi. Sous l’œil admiratif d’une foule qui lance, « quand il y a la lumière même les aveugles voient. Tu es valable prince Menkam. Que le Seigneur te remette au centuple ». Après les mots pleins d’entrains, les officiels et les populations sont allés dévoiler la plaque commémorative, marquant ainsi d’une empreinte indélébile le geste de cœur de Prince Menkam Théophile Kwendjeu dans ce groupement.