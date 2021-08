CAMEROUN :: Tourisme : 15 nouveaux hôtels en cours d’ouverture :: CAMEROON

Le 13 août dernier à Yaoundé, s’est tenue la 209e session de la commission technique nationale des entreprises touristiques au ministère du Tourisme et des Loisirs (MINTOUL). Des 50 dossiers soumis à examen, 15 autorisations d’ouverture d’hôtels ont été accordées. À côté, on note 19 autorisations de construction d’hôtels, une autorisation d’ouverture de restaurant, deux licences d’agences de voyages et un agrément de guide de tourisme.

Pour le reste, « la commission a émis un avis défavorable sur sept dossiers et un avis sous réserve sur cinq autres dossiers », apprend-on du directeur des entreprises touristiques au MINTOUL, Taybe Ngaba, interviewé par Cameroon Tribune. Aussi, ces autorisations et agréments ont été octroyés dans le cadre strict de la réglementation en vigueur au Cameroun.

Par ailleurs, au sujet de la clandestinité qui persiste dans le domaine, Taybe Ngaba insiste sur le régime d’amendes de 500 000 à 2 millions Fcfa, que définit la loi n° 2016/006du 18 avr2016, régissant l’activité touristique et de loisir au Cameroun pour lutter contre la clandestinité. Il rappelle également que l’administration camerounaise est dotée d’une brigade de contrôle constituée de contrôleurs assermentés qui font un travail de repérage et de sanction contre les structures clandestines.